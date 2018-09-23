اتحاد التأمين يترجم شروط «العوارية» العامة الجديدة

نظمى حسين



المال-خاص



تعكف اللجنة العامة للتأمين البحرى (وحدات)، فى الاتحاد المصرى للتأمين، على ترجمة شروط «العوارية« العامة الجديدة من السوق الإنجليزية للتأمين التى طبقتها السوق الإنجليزية وخاصة منطقة «اللويدز« العام الماضى، بهدف تطبيقها فى سوق التأمين المصرية.



وقال نظمى حسين، رئيس اللجنة ومدير عام إعادة التأمين البحرى بشركة «مصر للتأمين» إن «العوارية» العامة هى الخسارة التى تصيب أطراف الرحلة البحرية مجتمعة (السفينة – البضاعة – النولون) وفعل «العوارية» العامة هو تضحية أو مصروف غير عادى فى طبيعته يتم إراديًا و بدرجة معقولة فى وقت الخطر العام يقوم به قبطان السفينة بغرض تحقيق السلامة العامة للرحلة البحرية.



وأضاف أن أبرز شروط العوارية العامة هى أنه فى وقت الخطر يجب أن تتعرض الرحلة البحرية لخطر حقيقى قريب، وأن فعل العوارية العامة يجب أن يكون إراديًا و متعمدًا و ليس حتميًا أى ينبغى استبعاد أى تلف أو خسارة نتيجة حادث، وكذلك ينبغى أن تتم التضحية أو المصروف بدرجة معقولة، كما يجب أن تكون غير عادية فى طبيعتها مثل إلقاء البضاعة فى مياه البحر، وينبغى أن يكون الغرض من الخسارة المحافظة على المخاطرة البحرية المشتركة (الرحلة البحرية) وليس لصالح أطراف معينة فى الرحلة وأيضا يحب أن تكون المخاطرة قد أنقذت فعلًا لأنه إذا أصبحت المخاطرة خسارة كلية فيعتبر فعل العوارية العامة، غير ذى فائدة وأنه بمقتضى قواعد العوارية العامة، فإن التضحيات و المصروفات الناشئة عن كارثة بحرية يتم اقتسامها فيما بين السفينة و البضائع و الأخرين المشتركين فى مخاطرة بحرية مشتركة، حسب نسبة قيمة مساهمتهم فى نهاية الرحلة.



وأوضح أنه عادة ما تغطى شركات التأمين مسئولية العوارية العامة الخاصة بالمؤمن لهم فى غالبية النماذج النمطية للوثائق.



وأكد أن الهدف من ترجمة الإضافات الجديدة لشروط العوارية العامة، هو توفيرها فى وثائق التأمين البحرى بالسوق المصرية للعملاء، وذلك يحتاج إلى ترجمة تلك الشروط ثم إرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، لاعتمادها لكى تصبح شركات التأمين قادرة على العمل بها فى السوق.



ولفت إلى أن الحاجة إلى ترجمة هذه الشروط جاءت بعد طلب بعض ملاك السفن من شركات التأمين إضافتها، خاصة بعد تطبيقها فى السوق الإنجليزية.