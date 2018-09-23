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تأميـــن
لجنة «البضائع» تدرس تعديل وثيقة تأمين النقل الداخلى
الأحد 23 سبتمبر 2018 10:41 ص
طارق قدري
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طارق قدري
المال-خاص
يدرس الاتحاد المصرى للتأمين عبر اللجنة العامة للتأمين البحرى (بضائع) مراجعة شروط وثيقة النقل الداخلى.
وقال طارق قدرى، عضو اللجنة و مدير عام التأمين البحرى «بضائع» بشركة «قناة السويس للتأمين» إن الهدف من تعديل الوثيقة هو توضيح الشروط الخاصة بها لمنع التضارب فى وجهات النظر بين شركة التأمين وعملائها عند وقوع الحادث ومطالبات التعويض، مما قد يسبب مشكلات عند تسوية التعويضات وتقدير الأضرار.
وأضاف أن وثيقة النقل الداخلى تغطى البضائع التى تم نقلها على السيارات أو قطارات السك الحديدية، بشروط أخطار الطريق إذ تغطى الخسائر و/أو الضرار التى تلحق بالرسالة المؤمن عليها (البضاعة) والناتجة عن الحريق، وكذلك مخاطر انقلاب أو تصادم أو غرق لوسيلة النقل، بجانب خروج عربات السكة الحديدية عن قضبانها.
وأوضح أن هناك بعض الأخطار التى تغطيها الوثيقة بقسط إضافى حسب رغبة العميل وهى أخطار الشحن والتفريغ وأخطار السطو المسلح، وكذلك تغطية سقوط الحمولة أو جزء منها نتيجة ميل السيارة دون انقلابها والسرقة بالإكراه، بجانب أخطار الحروب، فضلا عن مياه الأمطار والسيول والظواهر الطبيعية.
وأكد أن الطلب على الأخطار الإضافية بوثيقة النقل الداخلى ارتفع خلال الفترة الماضية، خاصة لتغطية مخاطر السطو المسلح والسرقة، بسبب زيادة وعى العملاء بأهمية تلك التغطية التى زادت خلال عام 2011 بسبب الانفلات الأمنى وارتفاع معدل السطو المسلح على السيارات، والبضائع بالطرق خلال تلك الفترة وبعدها وإدراك ضرورة تغطية تلك المخاطر تأمينيا، بما يسمح للعملاء بالحصول على تعويضات نتيجة السطو المسلح على البضائع الخاصة بهم على الطرق.
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