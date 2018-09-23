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نقل وملاحة
النقل تدرس تدشين خط سكة حديد «السويس - المدينة المنورة»
الأحد 23 سبتمبر 2018 10:40 ص
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عصام عميرة:
كشف فاروق هنداوى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة المواسير «سيجورات»، عن تلقى معلومات من وزارة النقل، تفيد بدراسة تدشين خط سكك حديد يبدأ من السويس مرورًا بشرم الشيخ، لينتهى فى المدينة المنورة فى المملكة العربية السعودية.
ذكر هنداوى أن خط (السويس – شرم الشيخ – المدينة المنورة)، يأتى ضمن التوقعات المستقبلية المدرجة بخطة وزارة النقل، مضيفاً أن المشروع يحتاج إلى مليون و20 فلنكة خرسانية، بتكلفة تصل إلى 2مليار جنيه، وبطول 1254 كم.
قال هنداوى لـ«المال»، إن وزارة النقل لديها خطط لتجديد وإنشاء خطوط جديدة بطول 8889 كم، تحتاج إلى 15.1 مليون متر فلنكة بتكلفة متوقعة تصل إلى 14.7 مليار جنيه، بينهم 9.7 مليار جنيه لتجديد 6000 كم خلال 5 أعوام.
تتضمن خطة وزارة النقل مشروع خط (الإسكندرية العلمين) بطول 300 كم، يحتاج إلى فلنكات خرسانية بقيمة 500 مليون جنيه، وخط بضائع (العلمين – 6 أكتوبر – السخنة) بطول 534 كم، ويحتاج لفلنكات بتكلفة مليار جنيه.
تتضمن الخطة مشروع خط (أبو طرطور – سفاجا)، بطول 700 كم ويحتاج إلى 1.2 مليون فلنكة، باجمالى 1.2 مليار جنيه.
يذكر أن «سيجورات» تعمل فى إنتاج الفلنكات الخرسانية، اللازمة لتجهيزات خطوط مترو الأنفاق والسكك الحديد.
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