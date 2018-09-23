«طوكيومارين جنرال» تسعى لجلب 14.3 مليون جنيه بفرع «الطبى»

اتسوشي ياماكاجي طوكيو مارين تأمين



مروة عبد النبى



تستهدف شركة «طوكيو مارين جنرال» تكافل مصر 14.3 مليون جنيه أقساطا بفرع التأمين الطبى العام المالى الحالى، مقابل 13 مليون جنيه حققتها الشركة بنهاية العام المالى الماضى.



وقال اتسوشى ياماكاجى، العضو المنتدب للشركة، إن الشركة تستهدف %10 نمو سنوى لكل فروع التأمين بطوكيو مارين جينرال لافتا إلى أن الشركة تركز فى «الطبى» على انتقاء العقود وتسعيرها بشكل عادل بما يتناسب مع الأخطار التى يتم التعهد بتحملها ضمانا للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.



وأوضح أن الأقساط المخطط جلبها فى «الطبى» والبالغة 14.3 مليون جنيه من إجمالى 212 مليون جنيه، تستهدفها الشركة فى العام المالى الجارى. وأشار إلى أن شركته رفعت تحالفاتها مع شركات الرعاية التى تتعامل معها إلى 4 شركات، كانت لديها تعاقدين مع شركتى «عناية» و«NEXT CARE» للرعاية الطبية.



وأكد أن التوسع فى التعاقد مع شركات الرعاية الطبية لـ «طوكيو مارين» لايعنى زيادة حجم أعمال الطبى بشكل كبير، موضحا أن شركته ترغب فى تجويد الخدمة المقدمة إلى عملائها للحفاظ عليهم.



وشدد على أن زيادة عدد شركات الرعاية الطبية التى يتم التعامل معها غرضه إدارة الشبكة الطبية لمنح عملاء «طوكيومارين» حرية الاختيار بين البدائل بما يتناسب مع طبيعة عملهم وظروف التشغيل لديهم، موضحا أن اهتمام الشركة ينصب أساسا على اختيار شركات إدارة ذات سمعة طيبة وخبرة واسعة فى هذا المجال، أما على المستوى العالمى فتتعاون شركته مع كبرى شركات الإدارة الطبية والتى تمتلك شبكة طبية عالمية تحتوى كل الأنشطة والتخصصات الطبية تغطى معظم دول العالم.



وقال إن الشبكة الطبية لديهم تتمتع بالاتساع والتنوع لتغطى أنحاء الجمهورية فى كل التخصصات الطبية، لتعطى خدمة جيدة وسريعة وهو ما ألزمهم باتباع معايير دقيقة لا حياد عنها تحت مبرر التنافسية وإن كانوا يعتبروه على الدرجة نفسها من الأهمية.