جانفينج الصينية تورد 15 طن ليثيوم لشركة تيسلا الأمريكية

مناجم الليثوم

خالد بدر الدين:



أعلنت شركة «جانفينج» كبرى شركات إنتاج الليثيوم فى الصين، نهاية الأسبوع الماضى، عن عقد اتفاقية لتوريد %20 من إنتاجها، (ما يعادل 15 طن لمدة ثلاث سنوات) اعتبارا من العام الحالى، لشركة «تيسلا» الأمريكية للسيارات الكهربائية، التى تستخدم «الليثيوم» فى تصنيع البطاريات الكهربائية التى تشهد انتعاشا واضحا من المستثمرين، وشركات التعدين لإنتاج المعادن النادرة اللازمة لها.



يأتى الإعلان فى وقت تصاعدت فيه حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم، لاسيما بعدما ألغت بكين المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة التى كانت مقررة هذا الأسبوع، وتراجعت عن إيفاد «ليو شى» نائب رئيس الوزراء إلى واشنطن.



وقالت وكالة «بلومبرج» إن «جانفينج» التى تتخذ من مدينة «جيانجشى» مقرا لها تسعى إلى الاستفادة من تزايد الطلب من «تيسلا» على الليثيوم بعد موجة مشروعات التعدين التى قفزت هذا العام، واتجاه العديد من شركات السيارات العالمية، و منها الألمانية لإنتاج سيارات كهربائية لدرجة أن إنتاج الليثيوم سيتفوق على نمو الطلب خلال العام المقبل.



وأكد جيمى وانج، محلل الأسواق المالية فى شركة «نومورا هولدينج» اليابانية، أن إعلان «جانفينج» عن اتفاقها على توريد الليثيوم إلى «تيسلا» وكذلك لشركة «LG شيم» الكورية لإنتاج البطاريات الكهربائية من العام المقبل، وحتى 2025 سوف يساعدها على إثبات جودة منتجاتها، قبل طرح أسهمها فى اكتتاب عام فى بورصة «هونج كونج» هذا العام.



وتتوقع «جانفينج» ارتفاع طاقتها الإنتاجية من الليثيوم إلى 75 ألف طن بنهاية العام، بينما تحتاج «تيسلا» إلى 28 ألف طن من الليثيوم سنويا، ولذا تعاقدت مع شركة «كيدمان ريسورسيز» الأسترالية لتوريد الكمية الباقية التى تحتاجها لتصنيع البطاريات فى مصنعها الضخم بولاية نيفادا الأمريكية اعتبارا من العام المقبل.



وكانت الصين قد فرضت الأسبوع الماضى، رسوما جمركية على منتجات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار، ردا على الرسوم التى فرضتها الولايات المتحدة، على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، ومن المقرر أن يبدأ سريانها غدا.



وتصاعدت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، بعد أن ارتفع الفائض التجارى الصينى الأمريكى بأكثر من %15 خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، مما جعل الرئيس الأمريكى رونالد ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات الصينية التى تصل إلى 467 مليار دولار، منها جمارك على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، سيتم تنفيذها الشهر الحالى.



وقفز الفائض التجارى الصينى مع الولايات المتحدة بأكثر من %10.5 خلال شهر أغسطس الماضى، ليتجاوز 31.05 مليار دولار ليسجل أعلى مستوى شهرى فى تاريخه، مقارنة بنحو 28.09 مليار دولار فى يوليو الماضى.