المؤشرات تلتقط أنفاسها قبل معاودة الهبوط

محمد الأعصر



■ الأسبوع الحالى.. مع استمرار ضغط حزمة عوامل على السوق



منى عبد البارى



يتوقع خبراء و محللون أن تلتقط مؤشرات البورصة المصرية أنفاسها خلال الأسبوع الجارى، قبل أن ترتد هبوطا من جديد، وسط استمرار المؤسسات المحلية فى اتجاهها البيعى، الذى كان أحد الأسباب الرئيسية لتراجعات الأسبوع الماضى.



وقالوا إن حزمة عوامل أسفرت عن خسائر قوية الأسبوع الماضى، منها ارتفاع أسعار الفائدة فى الأسواق الناشئة، وجنوح المؤسسات المحلية نحو البيع لحشد السيولة بغرض الدخول فى الطروحات الحكومية المرتقبة، وعدم وجود محفزات قوية فى السوق، وبالتالى حدثت تراجعات جماعية للمؤشرات، ونزيف فى رأس المال السوقى 70 مليار جنيه.



واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على %73.02 من إجمالى تعاملات السوق، والأجانب %22.74 منها بصافى بيع 827 مليون جنيه، والعرب %4.23 فقط، متجهين إلى الشراء بقيمة 171 مليون جنيه.



وكان نصيب المؤسسات من التعاملات %70.06، بصافى شراء 318.25 مليون جنيه، والأفراد %29.94، بعد استبعاد الصفقات.



وألقت مبيعات الأجانب التى تواصلت على مدار 4 جلسات متتالية بصافى 827 مليون جنيه، قبل تغيير اتجاههم نحو الشراء فى تداولات الخميس فقط، بظلالها على التعاملات ليتراجع المؤشر الرئيسى فى نهاية «أسبوع دام« للسوق %8 مغلقا عند 14083 نقطة.



وخسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70 « 8.2% منهيا أسبوعه عند 682 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا «EGX100 «8.4% مغلقا عند 1740 نقطة.



وأغلق رأس المال السوقى عند 780 مليار جنيه، خاسرا 70 مليارا، مقارنة بـ850 مليارا للأسبوع الماضى، بينما سجلت التداولات 7.7 مليار جنيه، بكمية تداول 1.231 مليار ورقة منفذة عبر 129 ألف عملية.



ويرجح مصطفى فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية ارتدادة صعودية للسوق هذا الأسبوع، على أن تظهر معها قوى بيعية جديدة تهبط بالسوق مجددا.



ويضيف أن المؤسسات المحلية تتجه بقوة للبيع خلال الفترة الحالية لتتسلح بالسيولة اللازمة استعدادا لموسم الطروحات الحكومية المتوقع له الربع الأخير من العام، وتحوطا لأى تراجعات جديدة، بينما ستواصل المؤسسات الأجنبية الشراء الانتقائى على بعض الأسهم.



وأشار إلى أن السوق ستظل حبيسة المستويات العرضية بين الصعود والهبوط لحين ظهور محفزات تدفعها إللى التحسن مثل بيانات اقتصادية قوية، أو تراجع سعر العملة المحلية مجددا، أو إصدار البنك المركزى قرارا برفع أسعار الفائدة.



واستبعد أن يكون أحد عوامل هبوط السوق خلال الفترة الماضية عودة القضية المعروفة إعلاميا بـ «التلاعب فى البورصة« للساحة، مشيرا إلى أن هناك حزمة من العوامل كانت لها اليد العليا فى الهبوط الذى شهدته السوق، وهى عدم وجود محفزات مالية قوية، و ارتفاعات أسعار الفائدة فى الأسواق الناشئة، و الطروحات الحكومية المنتظرة.



و كانت المحكمة قد أمرت مطلع الأسبوع الماضى، بالتحفظ على كل من علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، وأيمن أحمد فتحى وياسر الملوانى، وحبسهم على ذمة قضية «التلاعب بالبورصة«، لحين ورود تقرير اللجنة الفنية بشأن القضية.



ويوم الخميس الماضى، قبلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، تظلم علاء وجمال مبارك على قرار حبسهما على ذمة القضية بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهما، تعادل 5.5 آلاف دولار.



وحددت المحكمة جلسة 20 نوفمبر المقبل، لاستكمال المحاكمة بعد قبول الدائرة 26 مدنى الطلب المقدم من علاء وجمال مبارك وياسر سليمان الملوانى، برد هيئة محكمة القضية المذكورة، وتم إخلاء سبيل المتهمين.



ويرى إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، أنه رغم استمرار السوق فى مواجهة الضغوط البيعية، والتى أدت إلى تراجعات المؤشرات الأسبوع الماضى، فإن السوق ستلتقط أنفاسها الأسبوع الحالى، ثم ترتد هبوطا من جديد.



ورجح تحرك المؤشر الثلاثينى بين 13700 و14600 نقطة، ومؤشر «EGX70» نحو 655 نقطة فى ضوء معاناته، هو الآخر من ضغوط بيعية، نتيجة تحرك السهم القيادى «عز الدخيلة» صاحب الوزن الأكبر عليه ببطء نوعا ما، بعدما تراجع %1.23 الأسبوع الماضى مغلقا عند 996 جنيها.



وتوقع عبدالرحمن متولى رئيس قسم التحليل الفنى بشركة فاروس المالية القابضة، ارتدادات صعودية مفاجئة للسوق على المدى القصير تدفعها إلى 15100 نقطة، لافتا إلى أن التراجعات المتواصلة للسوق منذ شهر مايو الماضى تعد بمثابة حركة تصحيحية تمهد للاتجاه الصعودى مجددا.



وتابع إن سهم البنك التجارى الدولى سيتحرك بين 80 و 88.5 جنيه على المدى القصير، فيما أوصى بالشراء عند مستويات السوق الحالية.



ويقول محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «أمان« لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستتحرك بين 13850 و 14400 نقطة الأسبوع الحالى، بينما سيتحرك المؤشر السبعينى بين 685 و 705 نقاط.



ورجح أن يتحرك عدد من الأسهم على المؤشر الثلاثينى، ومن بينها المجموعة المالية هيرميس بين 16 و 18 جنيها، و بالم هيلز بين 2.10 و 2.50 جنيه، و مدينة نصر للإسكان بين 7 و 8.10 جنيه، و جلوبال تيليكوم بين 2.90 و 3.50 جنيه.



وعلى صعيد تحركات عدد من الأسهم المدرجة على المؤشر السبعينى، توقع «الأعصر« تحرك سهم أبو قير للبتروكيماويات بين 30 و 33.80 جنيه، و ابن سينا فارما بين 8.25 و 10 جنيهات، و مستشفى كليوباترا بين 3.25 و 3.70 جنيه.



وعلى صعيد تحركات المؤسسات، قال محمد كمال، رئيس قسم المؤسسات المحلية بشركة رواد لتداول الأوراق المالية، إن اتجاه المؤسسات المحلية للبيع يرجع إلى رغبتها فى حشد السيولة استعدادا للطروحات الحكومية، والاستثمار فى أدوات الدين الحكومية ذات الدخل الثابت.



إلا أنه يرى أن الأسبوع الحالى سيشهد اتجاها تحفظيا فى حركة المؤسسات المحلية، بينما تواصل المؤسسات الأجنبية اتجاهها الشرائى.