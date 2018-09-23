«سوق المال» ترحب بتوسيع نطاق الحدود السعرية وتطالب بجذب مستثمرين جُدد

البورصة المصرية



أحمد على ومصطفى طلعت



«جيدة ولكن السوق تحتاج إلى أخرى» هكذا جاءت ردود أفعال خبراء البورصة المصرية، حول القرارات الصادرة مؤخرًا من الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع إدارة البورصة، والتى شملت توسيع نطاق «الحدود السعرية» و تخفيض زمن الإيقاف المؤقت، وإتاحة العمل بنظام الـ« T+0» على الأسهم حديثة القيد بشرط موافقتها للقواعد والمتطلبات.



وكانت «الرقابة المالية»، والبورصة المصرية، قد عقدا اجتماعًا نهاية الأسبوع الماضى لمناقشة عدة مقترحات، شملت تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ونشاط صانع السوق، وتدشين سوق المشتقات المالية، والاتفاق على سرعة تفعيل تلك الآليات والأنشطة فى ضوء الدراسات التى تم إعدادها، قبل نهاية العام الجارى.



وقد أسفر الاجتماع عن الاتفاق على توسيع نطاق الحدود السعرية والإيقاف المؤقت للأوراق المالية المقيدة لتكون نسبة تغير الحدود السعرية %20 يوميًا كنسبة تراكمية، من خلال جلسة السعر الاستكشافى وجلسة التداول الرسمية.



وحددت القرارات حدود الإيقاف المؤقت عند %10 بدلًا من %5 بهدف إتاحة فرصة أكبر لتفاعل قوى العرض والطلب، واستيعاب المتغيرات السعرية بما يدعم معدلات التداول.



فيما تم تخفيض زمن الإيقاف المؤقت فى حال صعود أو هبوط سعر الورقة المالية من 15 دقيقة إلى عشرة دقائق بحد أقصى، وسمحت بالتعامل بنظام الشراء بالهامش، وآلية التعامل فى ذات الجلسة (T+0) على الأوراق المالية حديثة القيد بالبورصة فور بدء التداول عليها متى استوفت معايير كمية ونوعية تحددها البورصة خلال عملية الطرح.



ونصت القرارات على إصدار قواعد صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، فضلا عما تتطلبه تلك التعديلات من إصدار قرارات من مجلس إدارة البورصة المصرية بشأنها، ثم اعتمادها من الهيئة فور تمام ذلك.



«المال« ناقشت مع عدد من خبراء السوق تأثير تلك القرارات على مستويات السيولة بالبورصة، وسط الحركة الهابطة التى تمر بها والتى وُصفت بالأكثر قسوة فى تاريخ السوق، وأكثر حدة من هبوط «الأحد الدامى« أثناء الأزمة المالية العالمية فى 2008.



يُذكر أن البورصة المصرية، تأثرت بشدة بعدة عوامل داخلية أبرزها «قضية التلاعب بالبورصة» و أزمة الأسواق الناشئة، و هروب الأموال الساخنة، لتتكبد السوق خسائر سوقية 74 مليار جنيه حتى جلسة الأربعاء الماضي.



ورحب الخبراء بقرارات «الرقابة المالية» و إدارة البورصة، مشيرين إلى أنها عودة إلى العمل بصورة طبيعية فى السوق، مؤكدين أنها ستكون ذات تأثير إيجابى حال رجوع السوق إلى تحركاتها الطبيعية.



وأضافوا أن السوق فى الوقت الراهن فى حاجة ماسة إلى زيادة معدلات السيولة، عبر جذب شريحة جديدة من المستثمرين، خاصة فى ظل استهلاك سيولة المتعاملين الحاليين بالبورصة خلال الفترة الماضية.



وقال أحمد أبوحسين،العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة القاهرة المالية القابضة للاستثمارات، إن قرارات توسيع الحدود السعرية، و زيادة حدود الإيقاف المؤقت، والعمل بنظام البيع فى ذات الجلسة على الأسهم حديثة القيد، تأتى فى إطار القرارات العامة التى تنظم قواعد العمل بالسوق، ولا تتصف بأنها قرارات تصدر لمرحلة محددة.



وأضاف أن تلك القواعد كان معمولا بها قبل ثورة 25 يناير، وقبل إقرار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها البورصة المصرية، لحماية السوق، ومن ثم فإن الرجوع إليها يُعد إزالة لما تبقى من تلك الإجراءات لتحسين وضع السوق وزيادة السيولة بها.



وأوضح أن القرارات الصادرة مؤخرًا إيجابية بشكل عام للسوق، إلا أنها لن تساعد السوق فى محنتها الحالية التى تعرض خلالها بأقسى درجات الهبوط والخسائر القوية الناتجة عن أزمات داخلية و خارجية كثيرة.



وأشار إلى أن السوق فى حاجة إلى حوافز جديدة تساعد على جذب سيولة بمعدلات أكبر، موضحًا أن طرح شركات جديدة وناجحة أكثر أهمية فى الوقت الراهن من القرارات الصادرة مؤخرًا.



وأكد أنه فى حال رجوع معدلات السيولة إلى طبيعتها وارتفاع أحجام التداول، فإن القرارات الصادرة ستكون عاملا مساعدا فى نمو السوق.



وألمح إلى أن الموجة الهابطة فى السوق خلال الفترة الراهنة، تضمنت عمليات كبيرة من «المارجن« ستتسبب فى انخفاض السيولة لدى المتعاملين بتلك الآلية، مما يُحتم العمل على جذب سيولة جديدة للسوق من خلال عدة إجراءات أهمها طرح بضاعة جديدة غير متداولة سابقًا بالسوق.



وقال محمد متولى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «إتش سى» القابضة للاستثمارات، إن اختيار التوقيت الأمثل لتطبيق هذه القرارات أمر مهم للغاية، مشيرًا إلى أنه من الصعب العمل بها فى ظل الاتجاه العام الهابط للسوق فى الوقت الحالى، مؤكدا أنه على إدارة البورصة تفعيلها أثناء استقرار المؤشرات.



وأشار إلى أن التحديات الداخلية والأزمة التى تتعرض لها الأسواق الناشئة ستستمر لفترة طويلة، وستطول تداعياتها السلبية السوق المحلية، وبالتالى ستجد البورصة صعوبة فى تطبيق هذه القرارات على الأقل فى الأجل القريب، وبالتالى فإن اختيار توقيت التطبيق مهم لضمان نجاح البرنامج.



وفيما يتعلق بآلية «الشورت سيلنج»، أوضح أن طبيعة تكوين عملاء البورصة، والتى يكون أغلبها من الأفراد ممن لا يملكون خبرات فى هذه الناحية يجعل هناك صعوبة فى تطبيقها، بخلاف المؤسسات التى تبنى قراراتها الاستثمارية على دراسات وبحوث دقيقة.



وبشكل عام، يرى «متولى» أن القرارات الداعمة فى مجملها إيجابية ودليل على كبر السوق المصرية، كما أن فكرة الوصول إلى تطبيقها فى حد ذاته يؤكد بلوغ المستثمرين حالة من النضح، ويفتح المجال لاستقطاب آليات جديدة من الأسواق العالمية.



وقال إن توسيع الحدود السعرية إلى %20 يوميًا يرفع معدلات تأثر السوق بالصدمات، خاصة أن غالبية السوق من المستثمرين الأفراد وبالتالى اختيار التوقيت أمر مهم فى هذه الناحية، أما فيما يتعلق بآلية صانع السوق فوصفه بالقرار الجيد «المتأخر كثيرا» مشيرًا إلى أن هذه الآلية يمكنها مساندة العملاء، خاصة فى أوقات التراجعات الحادة.



ويرى عامر عبدالقادر، رئيس قطاع الوساطة للتطوير بشركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية، أن إلغاء الإجراءات الاحترازية المتعلقة بحدود وزمن الإيقاف أمر طبيعى وبديهى مع استقرار السوق منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن كلها ضوابط تم تطبيقها فى الأيام اللاحقة لثورة يناير وأوقات الانفلات الأمني.



ولفت إلى أن الحديث عن تفعيل هذه القرارات فى حد ذاته حافز كبير للمستثمر الأجنبى، وداعم قوى لتحركات السوق، خاصة فى ظل موجة الهبوط التى تواجها البورصة حاليا نتيجة ضغوط الدولار والأزمة التى تضرب الأسواق الناشئة، والتى قد تدفع البنك المركزى فى النهاية إلى تعديل أسعار الفائدة.



وأكد أن عملية الإيقاف المؤقت والحدود السعرية تأخرت كثيرًا، وهى آليات مهمة وتعطى للسوق قدرة على مواجهة أزماته أثناء الهبوط، كذلك إطالة مدة الإيقاف تعطى المساحة للشركات والعملاء التحرك بحرية أكبر، خاصة فى الاتجاهات الصاعدة.



وأوضح أن تطبيق آلية الشراء بالهامش فى الوقت الحالى أمر صعب مع تحركات السوق الهابطة، وعلى إدارة البورصة اختيار توقيت أفضل، أما فى فيما يتعلق بآلية صانع السوق، فأشارا إلى أنه يتم الحديث عنها منذ 2006 ولم تنفذ حتى الآن، لافتا إلى أن ورقة مالية واحدة لا تستطيع تحمل الهبوط العنيف للسوق فى فترات الأزمات.



وطالب بضوابط مكملة تتمثل فى ضرورة العمل على إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات وإعادة ضريبة الأرباح الرأسمالية لأنها أكثر عدالة – على حد وصفه.



وقال مدير استثمار بإحدى شركات الاستثمارات المالية الكبرى -رفض الكشف عن اسمه- إن الظروف السيئة التى تمر بها البورصة المصرية، ستغطى على الآثار الإيجابية التى قد تنتج عن القرارات الصادرة مؤخرًا.



وأضاف أن تفعيل آلية صانع السوق سيكون أمرًا مهمًا للغاية لما سينتج عنه من ضبط لتحركات الأسهم وتحديدًا حال هبوطها بحدة دون أسباب علمية ومنطقية، خاصة فى ظل توسيع الحدود السعرية للأسهم بنسبة %20 صعودًا أو هبوطًا.



وأوضح أن السوق فى الوقت الراهن بحاجة لبضاعة جديدة تكون مصدر جذب للسيولة من شريحة جديدة من المستثمرين، مشيرًا إلى أن طرح شركات جديدة هو الحل الأسرع جذبًا للسيولة فى الوقت الراهن، عقب استقرار الأوضاع بالسوق، والتى تأثرت بالأحداث العالمية و أزمة هروب الأموال الساخنة.