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فى مدينة العـقاد (792) عقائد المفكرين فى القرن العشرين (20)
الأحد 23 سبتمبر 2018 10:10 ص
رجائى عطية
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رجائى عطية
بعد مليون سنة
هذا العنوان هو عنوان لكتاب The next million years- الذى ألّفه السير شارل داروين العالم الطبيعى فى الوقت الحاضر، وهو حفيد شارل داروين صاحب مذهب التطور.
وأهم مقترحاته أن يعمد المصلحون إلى الوسائل البيولوجية لترقية السلالة البشرية.
وهو يقرر أن الإنسان سيحتفظ بالعقيدة فى المليون سنة المقبلة قياسًا على المعهود من تاريخه القديم والحديث، وأن طبيعة البشر الثابتة تؤكد أنهم سيظلون فى تاريخهم المقبل منقادين لحماس العقيدة.
إلاَّ أن العقائد لها خاصة أخرى أقوم وأجدر بالالتفات إليها، وذاك أنها تكفل الدوام للخطط الاجتماعية زمنًا أطول من الزمن الذى تتكفل به أية فكرة عقلية.
وأنه إذا كان تاريخ المستقبل لا ينطوى على طور آلى لبعض الوقائع التى لا سلطان عليها ولا يمكن تبديلها، فإن فى وسع من يعتنق فكرة التقدم الثابت لبنى نوعه ـ أن يتبع إحدى طرق ثلاثة.
أولها. وأضعفها ـ اتباع برنامج سياسى مفهوم، وهو لا يلبث أن يموت معه بغير أثر.
وثانيها. أن يبث فى النفوس عقيدة إيمانية يُرجى أن تدوم أجيالاً لتحدث تغييرًا يستحق بقاءها.
وثالثها. العمل مباشرة على تغيير الطبيعة البشرية بوسائل بيولوجية، وهى وسيلة إن أمكن اتباعها تحدث أثرًا فعالاً، ولكنها على فرض الإحاطة بكل أسرار الخلايا الناسلة التى تجهلها ـ لا يتأتى حمل الناس على إنفاذها ولو لفترة قصيرة.
لذلك كانت العقائد ـ فيما يستخلص داروين الحفيد ـ على جانب عظيم من الأهمية بالنظر إلى المستقبل.
* * *
وقد تطرق داروين الحفيد ـ فيما يضيف الأستاذ العقاد ـ من موضوع العقيدة إلى موضوع الفصائل الإنسانية، فاقترح استخدام الوسائل البيولوجية فى تكوين فصائل من النوع الإنسانى يكون كل منها نافعًا فى قصد من مقاصد النوع كله.
ويبدو لنا رأى الأستاذ العقاد فى هذا الكلام، من تعقيبه: «ولا ندرى لماذا لم يعالج المؤلف استخدام الوسائل البيولوجية فى تثبيت الاستعداد للعقيدة خاصة، ما دام على هذه الثقة بفضل العقيدة فى إطالة أمد الإصلاح !! فهذا رجل يدخل إلى محفل عام كأنه يدخل إلى بيته ويتحرك فيه حيث يشاء !!».
تعقيـب
يعقب الأستاذ العقاد بأنه توخى فيما عرض من عقائد المفكرين فى القرن العشرين ـ أن تمثل العقائد من وجهات النظر على اختلافها.
وأنه يبين من الفصول المتقدمة أن علوم القرن العشرين لا تبطل العقيدة الدينية، وليس من علمائه من يجزم بالإنكار والتعطيل استنادًا إلى حقائق العلم ونظرياته.
وأن العلماء المعتقدين قد انقسموا إلى فئات ثلاث:
فئة تؤمن بما فوق الطبيعة.
وفئة تلحق المادة نفسها بالمعانى المادية.
وفئة تؤمن بالقيم الإنسانية لأنها تعتبر العقيدة الدينية ترجمة لنوازع النوع الإنسانى التى يقتضيها تكوينهم طبقًا للسلالة والبقاء.
أما ملاحظة الأستاذ العقاد ـ فهى أن عقائد القيم الإنسانية قد وقفت بصاحبها دون الغاية الوافية من العقيدة، لأنها تتركه بغير سند يطمئن إليه، بينما النوع الإنسانى يكون ضائعًا فى الكون ما لم يكن لوجوده معنى أصيل مرتبط بالوجود الشامل لجميع الموجودات.
إن علاقة الإنسان بالكون أعرق وأوثق وأعمق من كل علاقة له بإقليمه أو بعشيرته أو بنوعه.
ولهذا يرى أن عقائد القيم الإنسانية تقف بالإنسان دون الغاية.
والعقيدة فى الكون الذى نحن فيه أقرب من العقيدة فى كون يفرضونه وهمًا، ولا يستطيعون فرضه متبينين متثبتين.
ويختم الأستاذ العقاد كتابه قائلاً:
«ونختم الرسالة كما بدأناها مذكرين من يعوزه التذكر فى هذا المقام»:
«إننا لم نكتبها لنبسط القول فى معتقدات الغرب جميعًا، فهذا شرح يطول ولا تستوعبه المكتبات، وإنما أردنا بهذه الرسالة بيان العقيدة كما تفرض نفسها على المفكـر المجتهد فى القرن العشرين خاصة، فلا محل فيها لشرح العقائد التى توارثها الأبناء عن الآباء، ولا للكلام على الذين رفضوا كل اعتقاد ولا سند لهم من علوم القرن العشرين. وحسبنا من محصول القول فى هذا المقصد أن نصف قرن لم ينقض على المفكرين ـ دون أن يطرقوا من أبواب العقيدة كل باب أدركوه بالبصيرة والتفكير».
كلمة على الغلاف
لم يضع الأستاذ العقاد القلم قبل أن يعلق على من يستغربون الكتابة عن أزمة العصر كله، بل الغريب هو السكوت عنها.
وفى عتاب- أو لوم- يبدو أنه كان ردًّا على تجاوز حدث، أبدى أنه يمكن لمن يشاء الاطلاع على عقود اتفاقه مع الناشرين، ليرى أنه لا فرق فيها بين كتاب فى الأدب وآخر فى المعتقدات. وأنه لو كان الربح غايته لما طرق هذه الموضوعات الشاقة التى تكلفه الجهد والنفقة بشراء مراجع تكلفه ثمنًا ثقيلاً، وتكلفه مطالعة مئات صفحاتها جهدًا مضنيًا، وما كان أغناه عن الإنفاق والصبر على المطالعة والمراجعة ـ إن كانت غايته الكسب والرواج !
ثم يعقب بأن مقصده ليس الرد على مفتريات، ولكن لإماطة الأذى على الموضوع نفسه، كيما لا يخطر على بال أحد أنه موضوع تجارة، وما من أحد يفهم ما يقول ـ يزعم أن صاحب كتاب «الله» أو«الفلسفة القرآنية» أو«عبقرية المسيح» أو هذه الرسالة فى عقائد المفكرين ـ يبتغى الدهماء بحرف واحد مما يكتب.
وفى هذا الكفاية، فيما قال، مشفوعًا بأن موعده كتب أخرى، بعد كتب أخرى، عن العقائد والمعتقدين إن شاء الله !
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