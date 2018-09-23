تثبيت الفائدة يسيطر على توقعات المحللين لاجتماع السياسة النقدية

طارق متولى



■ رضوى سويفى: سيناريو الزيادة ضعيف ويحكمه حجم تخارج الأجانب من أدوات الدين



سيد بدر



سيطر تثبيت أسعار الفائدة على توقعات المحللين وخبراء الاقتصاد لاجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المقرر انعقاده يوم الخميس المقبل، رغم شراسة أزمة الأسواق الناشئة وتأثيرها على الاقتصاد المصرى، وخروج جزء غير قليل من استثمارات الأجانب فى أدوات الدين والبورصة المصرية.



ويناقش «المركزى» فى اجتماعه نهاية الأسبوع الجارى أسعار الفائدة المستقبلية، وسط محددات متعددة على المستويين المحلى والعالمى أبرزها احتمالية تحرك التضخم للأعلى بعد التعريفة الجمركية الجديدة وارتفاع عوائد أدوات الدين وزيادة الضغط على ميزانية الدولة من جانب، وعلى الناحية الأخرى تحرك أسواق خارجية آخرها تركيا لرفع الفائدة لدعم عملتها وخروج جزء من أموال الأجانب.



ويرى محللون وخبراء مصرفيون أن هناك احتمالية لقرار« المركزى» هى التثبيت ورفع الفائدة، لكن التثبيت ترجح كفته بنسبة %80 مقابل احتمالات ضعيفة للرفع، معللين رأيهم بأن التضخم الشهرى فى طريقه إلى الانحسار بعد تلاشى آثار قرارات يوليو الماضى، وحتى إذا ارتفع بمعدلات بسيطة فإن الفائدة الحالية تظل أعلى من معدلات التضخم، كما أن خطة وزارة المالية للسيطرة على الدين يلزمها دعم من السياسة النقدية بعدم رفع الفائدة حتى لا تتحمل الموازنة أعباء إضافية.



وأضافوا أنه رغم حدة أزمة الأسواق الناشئة فإن مصر تعتبر أقل المتأثرين فى ظل استقرار اقتصادها مقارنة بالاقتصاديات الأخرى، بدعم من القرارات التى اتخذتها الدولة بداية من 3 نوفمبر 2016 والتى أسهمت بشكل قوى فى تجنيب مصر آثار سلبية كان يمكن أن تتضرر كثيرًا بها فى حالة تأخر هذه القرارات.



وأوضحوا أن خروج جزء من أموال الأجانب هو تطور طبيعى، لكن الأمر لايزال مستقرًا، خاصة وأن «المركزى» يحتفظ بهذه الأموال فى حسابات خاصة بعيدًا عن الاحتياطى، حتى لا تؤثر على سوق العملة بخروجها، مدللين على ذلك باستقرار سوق الصرف وتوافر العملة للاحتياجات الداخلية رغم خروج هذه الأموال.



على الصعيد المحلى، ارتفع المعدل السنوى للتضخم العام والسنوى خلال شهر أغسطس الماضى ليسجل %14.2 و%8.8 على التوالى، مقابل %13.5 و%8.5 فى يوليو، بينما انخفض المعدل الشهرى للتضخم العام إلى %1.8 فى أغسطس مقابل %2.4 فى يوليو، بينما استقر المعدل الشهرى للتضخم الأساسى عند %0.6.



بينما شهدت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة الحكومية انخفاضًا بنحو 6.5 مليار دولار، بضغط أزمة الأسواق الناشئة خلال الفترة من نهاية مارس لنهاية يوليو من العام نفسه، لتسجل 15.01 مليار دولار مقابل 21.5 مليار دولار، وعلى المنوال نفسه باع الأجانب المستثمرون فى البورصة بنحو 1.4 مليار جنيه منذ نهاية يونيو وحتى نهاية أغسطس بما يعادل نحو 78 مليون دولار.



وفى الوقت ذاته، قررت «المالية» إلغاء 3 عطاءات متتالية لسندات الخزانة بسبب العوائد المرتفعة من قبل البنوك التى تجاوزت %19 فى الوقت الذى كانت فيه الوزارة تستهدف خفض الفائدة على السندات لنحو %14 بنهاية العام الجارى؛أعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن مصر تعد خطة للسيطرة على معدلات الدين المحلية والخارجية لخفض العبء عن الموازنة العامة للدولة، وعدم تحميل أعباء ضخمة للأجيال المقبلة.



كما تنتظر قطاعات الأعمال المختلفة استكمال خطة «المركزى» لتيسير السياسة النقدية عبر تخفيض آخر فى أسعار الفائدة بعد تنزيلها بنحو %2 فى الربع الأول من العام الجارى، ويعول الاقتصاد كثيرًا على هذا القرار لتشجيع النمو ودفع معدلات التشغيل.



أما عالميًا، فالتأثير قوى فقد توقع تقرير لمعهد التمويل الدولى، أن تكون مصر ضمن 3 دول مستوردة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط معرضة للخطر بسبب خروج الأجانب من أدوات الدين، موضحًا أن مصر وتونس ولبنان هى الأضعف والأكثر عرضة لانتقال العدوى بسبب الأزمة.



ورجح أن تخرج نصف استثمارات الأجانب فى محافظ الأوراق المالية من مصر بنهاية العام الحالى، لتسجل 9.5 مليار دولار، مقابل 18.4 مليار دولار بنهاية العام الماضى، ثم تواصل الهبوط لنحو 6.2 مليار دولار بنهاية العام المقبل، مما يشير إلى انخفاض التدفقات النقدية لمصر.



بينما قرر البنك المركزى التركى رفع الفائدة 625 نقطة مئوية دفعة واحدة لتصل إلى %24، بعد أن بادر البنك المركزى الأرجنتينى برفع الفائدة لنحو %60 لدعم عملته وجذب الأجانب للاستثمار فى أدوات الدين، الأمر الذى يزيد الضغط على الاقتصاد المصرى.



وتوقعت رضوى سويفى، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة، أن يثبت «المركزى» أسعار الفائدة فى اجتماع الخميس المقبل، مستندًا إلى انحسار موجة التضخم على أساس شهرى، ورغبته فى المحافظة على حجم استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية.



وحول احتمالية توجه «المركزى» لرفع الفائدة فى ظل اتجاهات الأسواق الناشئة عالميًا لزيادتها، وكذلك خروج جزء كبير من استثمارات الأجانب خلال الفترة الأخيرة، قالت «السويفى» إن هناك احتمالا ضعيفا أن يقرر «المركزى» ذلك لكن فى هذه الحالة ستكون استثمارات الأجانب التى خرجت الأسابيع الماضية كبيرة ومؤثرة.



وحافظ محمد عبد العال، الخبير المصرفى، على توقعاته السابقة بإبقاء «المركزى» أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الجارى، مستندًا إلى أن العائد الحالى مناسب لاستثمارات الأجانب فى أذون الخزانة ومواجهة أزمة الأسواق الناشئة، كما أن قرارات التعريفة الجمركية الأخيرة قد تحرك التضخم مجددًا، وبالتالى يحتاج الاقتصاد لمستوى عائد مرتفعة لتحجيم هذه الآثار.



وبدوره يرى محلل اقتصاد كلى بأحد بنوك الاستثمار، أن التثبيت هو القرار الأرجح فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، مقللا من أثر رفع الفائدة فى تركيا والأرجنتين وخروج استثمارات الأجانب على قرار « المركزى».



وتابع : «لا يرجح أن يلجأ «المركزى» لرفع أسعار الفائدة لأنه بذلك يعطى إشارة للمستثمر الخارجى أن موقفه ضعيف وسط التطورات العالمية، ويحتاج للدفاع عن نفسه وبالتالى تزداد الضغوط على الاقتصاد المصرى، لذلك فإن التثبيت وعدم التحرك صعودًا أو هبوطًا هو القرار الأمثل فى هذا التوقيت حتى تهدأ أزمة الأسواق الناشئة».



وأوضح أن كل ما يحدث من تطورات يرجع لأزمات خارجية لا علاقة للاقتصاد المصرى بها، وبالتالى من المفضل أن لا تتحرك السياسة النقدية وتحافظ على استقرارها حتى تمر هذه الفترة خاصة وأن الاقتصاد المصرى أكثر ثباتًا من غيره على مستوى الأسواق الناشئة.



وحول اتجاه «المركزى» فى بداية العام لخفض الفائدة واحتمالية تأجيل خطة التيسير التى بدأها بفعل هذه الأزمة، أضاف أن هذا كان وارد لذلك «المركزى» خفض الفائدة بنحو %2 فقط حتى لا يضطر لتغيير اتجاهه فى أى وقت، ومن المتوقع أن يتم تأجيل الخطة للعام المقبل حتى يطمئن «المركزى» لهدوء الأوضاع فى الأسواق الخارجية.



وحدد طارق متولى، نائب رئيس بنك بلوم السابق، نسبة %80 لقرار «المركزى» بتثبيت الفائدة مقابل %20 لزيادتها خلال الاجتماع المقبل، مستندًا إلى أن أسعار الفائدة الحالية لاتزال أعلى من مستويات التضخم، وبالتالى فهى قادرة على تحجيمه خلال الفترة المقبلة.



وأشار إلى أن هناك العديد من العوامل يأخذها «المركزى» فى الاعتبار من أهمها خطة «المالية» للسيطرة على أعباء الدين الثقيلة، وبالتالى فإن أى تحرك فى أسعار الفائدة للأعلى سينعكس سلبًا على معدلات الدين، ويحمل الموازنة العامة للدولة مزيدًا من الأعباء.



وتابع : «مصر فى وضع صعب فيما يتعلق بمعدلات الدين والسياسة النقدية، هنا لديها دور من خلال قراراتها لكنها أيضًا تأخذ فى الاعتبار التطورات العالمية متمثلة فى أزمة الأسواق الناشئة».



وأوضح أن «المركزى» كان قد اتخذ قرارين بخفض الفائدة مطلع العام الحالى، واستعد لخطة التخفيض لدعم النمو وخفض أعباء الدين، إلا أن العوامل الخارجية أثرت على هذه الخطة، ولابد من التعامل معها بحذر، مشددًا على أنه فى ظل وجود مشكلات داخلية تتعلق بعجز الموازنة، ومشكلات مالية هيكلية يصعب على «المركزى» استمرار خطة التخفيض دون الأخذ فى الاعتبار المؤثرات الدولية.



وأكد أن الاقتصاد المصرى أقل المتأثرين بأزمة الأسواق الناشئة ويعتبر وضعه أفضل بكثير من وضع الدول الأخرى، بفضل قرارات الإصلاح الاقتصادى التى تم اتخاذها منذ نحو عامين ولولاها كان الاقتصاد سيتأثر بشكل أكبر من ذلك.



وقال إن معدلات الفائدة الحالية مناسبة لتحقيق أهداف خفض التضخم والمحافظة على استقرار الاقتصاد المصرى، خاصة وأن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين مجنبة ولا تؤثر على الاحتياطى كما أن الاحتياطى النقدى الأجنبى قوى ويستطيع «المركزى» استخدامه، لحل أى أزمة فى الوقت الحالى.



وكان من المفترض أن يبدأ الاقتصاد المصرى خطة الانطلاق نحو النمو، وزيادة معدلات التشغيل والاستثمارات الفعلية على أرض الواقع وجنى ثمار القرارات المتخذة خلال الشهور الماضية، لكن أزمة الأسواق الناشئة جاءت بما لا يشتهى صانعوا القرار، كما أن البنك المركزى الأمريكى يستعد لرفع الفائدة أيضًا، وستتبعه دول عدة الفترة المقبلة لذلك فإن صانع قرار السياسة النقدية أمام العديد من الاعتبارات سيأخذها فى الاعتبار قبل تحديد مستوى الفائدة.



وأكد مسئول بقطاع الخزانة، وإدارة الأموال لدى أحد البنوك المحلية، أن «المركزى» فى موقف لا يٌحسد عليه خلال الفترة الحالية، بسبب أزمة الأسواق الناشئة، بالإضافة للإجراءات الحمائية التى بدأتها الدول الكبرى، وعلى رأسها أمريكا.



وأشار إلى أن أن اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر انعقاده نهاية الأسبوع الجارى، يأتى فى وقت حساس للغاية ويترقبه المتعاملون بشغف للوقوف على توجهات البنك بشأن التعامل مع تلك الأزمة والتى بدأت تؤثر بشكل مباشر على السوق المحلية من خلال خروج ما يطلق عليها «الأموال الساخنة» من أدوات الدين الحكومية وارتفاع عوائد تمويلها.



ولفت إلى أن عدم وجود مخاطر تهدد معدلات التضخم فى مصر والتى سجلت %13 بنهاية أغسطس الماضى، يدعم اتجاه لجنة السياسة النقدية للإبقاء على الفائدة عند مستوياتها الحالية البالغة %16.75 على الإيداع و %17.75 على الإقراض.



وأوضح أن ارتفاع الفائدة على أدوات الدين وقيام «المالية» بإلغاء بعض الطروحات يعد أمر طبيعى مع المنافسة الكبيرة من الأسواق الأخرى، لكن ذلك لا يجب أن يدفع لجنة السياسة النقدية إلى زيادة الفائدة، نظرا لتأثيراتها السلبية إلى معدل النمو الاقتصادى والاستثمارات والبطاقة وغيرها، خاصة مع استقرار معدلات التضخم فى شهر أغسطس الماضى.