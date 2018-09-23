قطاع الملاحة يترقب تعديلات «الأعلى للموانئ» على الرسوم

الأكاديمية البحرية تجرى حوارات مجتمعية حول مخطط الموانئ 2030

أماني العزازي:



يترقب أصحاب الشركات الملاحية، ووكلاء الخطوط العالمية، ومزاولو مهن الأشغال والتوريدات البحرية وتموين السفن، صدور تعديلات المجلس الأعلى للموانئ على قرارى وزارة النقل رقمى 488 و800 المتعلقة، بزيادة تعريفة الخدمات فى الموانئ المصرية ومقابل الانتفاع بالأنشطة البحرية.



وقال مصدر مطلع لـ «المال» إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر توجيهات للفريق مهاب مميش، رئيس الهيئتين الاقتصادية وقناة السويس«قبل أيام « بدراسة أسعار الخدمات الملاحية المقدمة فى الموانئ المصرية، ودراسة أنسب السبل لاستخدام وتشغيل الأرصفة البحرية الجديدة فى ميناء شرق بورسعيد، مشددا على اتباع سياسة تسويقية مرنة فى التعامل مع الخطوط الملاحية.



وتوقع سرعة صدور تعديلات جذرية، على الرسوم التى تسببت فى رحيل أكبر تحالفين ملاحيين من ميناء شرق بورسعيد إلى الموانئ الأجنبية المنافسة.

فيما ينتظر أصحاب شركات التوريدات والأشغال البحرية وتموين السفن فى دمياط والإسكندرية، إصدار تلك التعديلات قبل موعد انتهاء تراخيصهم نهاية ديسمبر المقبل.



ولفت ناجى زيادة، نائب رئيس غرفة ملاحة دمياط إلى أن مايقرب من 100 شركة ستضطر إلى تجديد تراخيصها فى ديسمبر المقبل، وفق الرسوم الجديدة التى نص عليها القرار 800 لسنة 2016 بزيادة %300 لافتا إلى توقف العديد من أصحاب الشركات عن النشاط حيال استمرار العمل بالقرار دون تعديل.



وأشار إلى أن تقسيم القرار للمهن واستصدار ترخيص لكل نشاط على حدة سيؤدى إلى تغييرات فى مسميات أنشطة الخدمات البحرية، مثل نشاط تموين السفن الذى قصره على «تموين السفن بالمياه والوقود فقط» مما يمنع أصحابها من ممارسة باقى أنشطة الخدمات مثل التوريدات والأشغال بعد أن كانت فى القرارات السابقة تشمل ممارسة أكثر من نشاط.



وبالتالى سيتجه الكثيرون إلى تغيير مسمى رخصة التموين للتوريدات والأشغال البحرية، لأن الشركة المصرية للتوريدات والجمعية التعاونية للبترول، هى التى تقوم بتوريد السفن بالمياه والوقود وليس أصحاب الشركات.



فيما يؤكد فتحى عبد الغنى، رئيس جمعية الأشغال والتوريدات البحرية بالإسكندرية، أن تراخيص مزاولة أنشطة التوريدات تنتهى 31 ديسمبر المقبل، وإلى الآن لم يقم أصحاب المهن بتقديم طلبات تجديد لهيئة الميناء انتظارا للتعديلات فى قيمة رسوم التراخيص التى أقرها القرار 800.



ولفت إلى أن مايقرب من 200 شركة توريدات بالإسكندرية، تنتظر تجديد تراخيصها وتأمل فى أن تصدر التعديلات على الرسوم قبل موعد تجديد التراخيص، التى كانت صادرة منذ خمس سنوات ويستلزم تجديدها سداد الرسوم التى نص عليها قرار وزارة النقل.



ووصف التجديد بـ «خراب البيوت» فى ظل تراجع معدلات العمل بسبب زيادة تعريفة الخدمات المؤداة بالموانئ المصرية بموجب القرار 488 الصادر عام 2015.



يذكر أن قرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016 حدد ثلاث سنوات للانتفاع بترخيص مزاولة نشاط التوريدات والأشغال البحرية.



ونص فى المادة 22 البند 3 على تقديم تأمين 10 آلالف جنيه نقدا أو بموجب ضمان بنكى غير مشروط لهيئة الميناء المختص.



ويؤدى طالب الترخيص مقابل إصدار أو تجديد الترخيص للقيام بنشاطى الأشغال والتوريدات البحرية 3 آلالف جنيه لكل نشاط على حدة.



ويدفع المرخص له مقابل الانتفاع بالترخيص للقيام بنشاطى الأشغال والتوريدات البحرية 3 آلاف جنيه سنويا لكل نشاط على حدة.



من ناحية أخرى، طالب محمد مصلح، رئيس شعبة تموين السفن والتوريدات البحرية بغرفة تجارة بورسعيد بإصدار ترخيص مزاولة نشاط واحد لموانئ شرق وغرب بورسعيد، بعد أن قامت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، التى تقع موانئ بورسعيد ضمن ولايتها بفصل الميناءين، وطالبت شركات التوريدات والأشغال باستصدار ترخيص لكل ميناء لمزاولة النشاط، وهو ما يخالف المعمول به منذ سنوات.



وقال إن المقصود من التقسيم هو جباية لرسوم استخراج وتجديد التراخيص فى وقت لاتسمح فيه الظروف الاقتصادية بهذه الجباية.



ولفت إلى أن %90 من السفن العابرة للقناة تعبر حاليا من التفريعة الشرقية بسبب وجود كوبرى السلام بمنطقة الرسوة وبذلك لابد من الذهاب إلى منطقة التفريعة الشرقية التى ليس لها علاقة بميناء شرق بورسعيد.



وكانت الهيئة الاقتصادية، قد أوقفت تصاريح الذهاب للتفريعة بحجة طلب ترخيص مزاولة النشاط بميناء شرق بورسعيد، مما يزيد الأعباء على أصحاب المهن البحرية.