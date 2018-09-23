«المركزى» يضع خطة جديدة لتنشيط الدفع عبر المحمول

أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات



■ البطاقة الوطنية فى مراحلها الأخيرة ونشر 20 مليون كارت خلال 3 سنوات



محمود جمال وسيد بدر



كشف البنك المركزى المصرى عن وضع خطة تنشيط جديدة لخدمة الدفع عبر المحمول، تستهدف زيادة نسبة تفعيلها لتصبح %10 بكل مقدمى الخدمة خلال عام من تطبيق التعليمات بدلا من النسبة الحالية التى تبلغ %5 فقط فى بعض المصارف.



وبحسب أيمن حسين، وكيل محافظ المركزى لقطاع نظم الدفع، فى تصريحاته لـ«المال»، يمتلك نحو 16 إلى 17 بنكًا رخصة تقديم الخدمة، منها 12 مصرفًا قامت بالتفعيل.



ولفت المركزى إلى ارتفاع عدد الحسابات ضمن منظومة الدفع عبر المحمول إلى 11.2 مليون حساب بنسبة تفعيل تتراوح بين 5 و%10 فى البنوك المطبقة.



وأكد حسين أن «المركزي» يخطط لتنشيط عمليات الدفع الإلكترونى من خلال إصدار نسخة جديدة للضوابط الخاصة بالخدمة تتضمن زيادة الحد الأقصى للاستخدام المقرر حاليا بنحو 10 آلاف جنيه شهريا.



ورفض حسين الإفصاح عن النسخة الثالثة من تعليمات البنك المركزى الخاصة بالدفع عبر المحمول قبل إصدارها رسميًا، مؤكدًا أنها ستتضمن زيادة الحد الأقصى لاستخدام المحفظة للمساهمة فى زيادة انتشار الدفع الإلكتروني.



وأطلق المركزى الخدمة فى 2013 لكنها تشهد انخفاضًا فى نسب تفعيل المحافظ التى تصل لنحو 11.2 مليون، وقال مصرفيون لـ«المال» إن ذلك يرجع لعدة أسباب منها عدم تسويقها جيدًا، وانخفاض عدد الخدمات المتاحة من خلالها، وكذلك عدد التجار الذين يقبلون الدفع الإلكتروني.



وعن بطاقة الدفع الوطنية، قال وكيل المحافظ إنه تم تنفيذ تجارب على البطاقة الجديدة والتى تقبل حالياً الدفع عبر أى ماكينة صراف آلى، كما ستعمل على جميع نقاط الدفع الحكومية، مشيرًا الى سعى المركزى بالتعاون مع المجلس القومى للمدفوعات لنشر نحو 20 مليون بطاقة خلال 3 سنوات من إطلاقها رسميًا فى ديسمبر المقبل.



وأوضح أن البطاقة الجديدة ستتنوع بين بطاقات الخصم والائتمان والمدفوعة مقدمًا، بينما سيقتصر الإصدار الأولى على الخصم والمدفوعة مقدمًا.



وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قد قدم للرئيس السيسى، خلال الاجتماع الأخير للمجلس القومى للمدفوعات، أول إصدار من البطاقة الوطنية الموحدة.



وذكر حسين أن البطاقة تنفذها شركة بنوك مصر وتصدرها المصارف والمؤسسات المالية مثل البريد، مشيرًا إلى أن إطلاقها خلال شهر ديسمبر المقبل يتضمن خطة تسويق دقيقة سيتم الإعلان عنها ومحفزات بعينها لنشر الكارت فى قطاعات التجزئة بالبنوك، بينما سيتم تعميمه فى الجهاز الإدارى للدولة، خاصة بعد قرار وزارة المالية ميكنة جميع المدفوعات بدءًا من يناير المقبل.



وتابع: الكارت الجديد سيستخدم فى البداية فى عمليات الدفع فقط، بينما ما تتم دراسته حاليًا هو تعميمه على عمليات صرف التموين والخبز، والأولوية فى التوزيع ستكون للفئات التى لا تتمتع بخدمات مالية مثل أصحاب كروت المعاشات.



وكشف حسين عن بدء صندوق النقد العربى بالتعاون مع شركة الاستشارات بوز آلن هاملتون فى تنفيذ النظام العربى للمدفوعات الإلكترونية ليظهر للنور خلال 2020.



وفيما يتعلق بخدمة الكيو آر كود أوضح وكيل محافظ البنك المركزى أن الدراسات أثبتت أنه كلما تركزت الجهود فى عدد أقل من البنوك كانت النتيجة أكثر كفاءة لذلك ألزم المركزى البنوك الراغبة فى الحصول على ترخيص للخدمة بأن تضع مستهدفات وخطة واضحة للانتشار بين التجار.







