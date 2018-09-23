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نقل وملاحة
«المترو» يسدد 100 مليون جنيه لشركات قطع غيار عالمية
الأحد 23 سبتمبر 2018 09:57 ص
تذكرة المترو
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تذكرة المترو
■ تركيب كاميرات مراقبة بتكلفة 30 مليون جنيه لإحكام السيطرة على المناطق السطحية
المال ـ خاص:
سددت شركة إدارة وتشغيل مترو الأنفاق، 100 مليون جنيه لصالح شركات عالمية، المتعاقد معها على توفير قطع الغيار اللازمة للمرفق، بحسب تصريحات خالد صبرا رئس مجلس إدارة الشركة.
أضاف صبرا لـ«المال» أن حجم المتأخرات المتراكمة على المرفق لصالح شركات قطع الغيار تبلغ 437 مليون جنيه، وسدد 100 مليون جنيه، وسداد الباقى خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الشركة عانت قبل رفع أسعار التذاكر فى مايو الماضى من عدم قدرتها على توفير مستحقات الشركات، ونقص المعدات اللازمة للتشغيل، بسبب انخفاض سعر التذاكر عن تكلفة التشغيل.
يشار إلى أن شركة المترو واجهت مطلع 2017، وقبل رفع التذكرة إلى 2 جنيه أزمة عدم توافر قطع الغيار، وتوقف 10 شركات عن التوريد، وقيام شركة تيسن كروب العالمية المتخصصة فى صيانة السلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية، بفسخ تعاقدها مع «المترو»، بسبب عدم سداد المبالغ المستحقة لها فى العقود القديمة، كما واجهت نفس الأمر مطلع 2018، الأمر الذى دفع وزارة النقل لرفع التذاكر، بحد أدنى 3 جنيهات و7 حدًا أقصى.
أوضح صبرا أن الشركة تسعى للنهوض بالخدمة بشكل مستمر لكن تكلفة التطوير مرتفعة، مضيفاً أنه خلال الفترة المقبلة تركيب كاميرات فى 4 مناطق سطحية بتكلفة تصل إلى 30 مليون جنيه، لمنع سرقة الكابلات، وإحكام السيطرة والرقابة على الخطوط.
يشار إلى أن إجمالى الحصيلة المالية من زيادة تذاكر المترو الأخيرة تقدر 70 مليون جنيه شهرياً، وتتوقع الشركة زيادتها فى الفترة المقبلة خاصة بعد افتتاح المدارس والجامعات.
أشارت وزارة النقل عقب الزيادة الأخيرة، إلى أنه مراعاة للبعد الاجتماعى، لم يتم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، موضحة أن اشتراك الطلبة فئة 25 محطة يبلغ 33 جنيها وفئة 35 محطة 41 جنيها، وأسعار اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة فئة 25 محطة 22 جنيها، وفئة 35 محطة 27 جنيها، وأسعار اشتراكات كبار السن فئة 35 محطة 135 جنيها، على أن تكون بإجمالى 180 رحلة خلال 3 أشهر أيهما أقرب.
حثت شركة المترو عقب قرار الزيادة، مستخدمى المترو بصفة مستمرة عمل اشتراكات مخفضة ومدعمة لعدد 180 رحلة خلال 3 أشهر أيهما أقرب، وتتضمن أنواع الاشتراكات لغير الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، فئة 8 محطات 360 جنيها، ويبلغ سعر التذكرة فيها جنيهين، بنسبة تخفيض %33 وفئة 16 محطة 450 جنيها، ويبلغ فيها سعر التذكرة 2.5 جنيه بتخفيض %50، وفئة 26 محطة 535 جنيها، ويبلغ فيها سعر التذكرة 2.97 جنيه، بتخفيض %57.5 وفئة 37 محطة 700 جنيه، ويبلغ فيها سعر التذكرة 3.89 جنيه بتخفيض %44.4.
ردًا على نتائج تعاقد شركة المترو مع شركة فورى بلاس لبيع تذاكر المترو بفروع « فوريس، أشار رئيس مجلس إدارة شركة المترو، إلى أن عملية البيع والتعامل تسير ببطء نظرا لأن المتعاملين مع »فوري« فئة محددة، وهناك توقع بزيادة شراء وعمل الاشتراكات بمنافذ فورى خلال الفترة المقبلة.
اتفقت وزارة النقل والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، نهاية مايو الماضى، عقب رفع أسعار التذاكر مع شركة »فورى بلاس« لبيع تذاكر المترو ذات قيمة 3 و5 و7 جنيهات، بجميع منافذ شركة »فورى بلاس« بالقاهرة الكبرى للتيسير على جمهور الركاب، التى تقدر 35 فرعًا، لتلافى التكدس والازدحام وتسهيلا على مستخدمى مترو الأنفاق فى الحصول على تذاكر المترو بسهولة ويسر.
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