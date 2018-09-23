شركة خليجية تستثمر 40 مليون جنيه فى حلول التكنولوجيا المالية

التكنولوجيا المالية



■ مصادر: لديها فروع فى 5 أسواق بالخليج والهند وباكستان



محمود جمال



تعتزم شركة خليجية تعمل فى مجال حلول التكنولوجيا المالية ضخ استثمارات مبدئية بالسوق المصرية تتراوح بين 30 و40 مليون جنيه.



قال طارق أبوعلم، الشريك المؤسس لـ«جلينت» للاستشارات، إن شركته تتولى إعداد دراسات الجدوى وأبحاث السوق بناء على طلب من مجموعة محلية لإدارة الاستثمارات المباشرة – رفض تسميتها، ومن المقرر إنهاؤها خلال 3 شهور على أقصى تقدير.



والتكنولوجيا المالية «fintech» هى الخدمات والمنتجات المالية التى تعتمد على وسائل التكنولوجيا الحديثة، ويتم تطويرها عادة بواسطة شركات ناشئة، ويسعى البنك المركزى المصرى لاحتضان تلك الأفكار لما لها من آثار إيجابية على زيادة كفاءة المعاملات التقليدية.



وأوضح أبوعلم لـ«المال» أن الشركة المستهدفة لديها فروع فى 4 إلى 5 دول بمنطقة الخليج العربى والهند وباكستان وتنظر لمصر كسوق واعدة بمجال حلول المدفوعات الرقمية، وتخطط لزيادة حجم استثماراتها تدريجيًا مع وجود فئات مهمشة يصعب عليها التعامل مع النظام البنكى التقليدى واتجاه الدولة نحو تطبيق الشمول المالى والتحول الرقمى.



وأكد أن شركته تقدم الخدمات الاستشارية بناء على خبرات يمتلكها مؤسسوها بهدف تمكين الشركات على وضع إستراتيجية رقمية محددة بخطة عمل، وتعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية ( العالم الرقمى ) فى الوصول إلى أهدافها، ولدى الشركة عملاء محليون ودوليون من أسواق إيطاليا وإنجلترا.



وتأسست جلينت منذ أكثر من عامين بواسطة مجموعة من المساهمين منهم طارق أبوعلم الرئيس التنفيذى الأسبق للشركة المصرية للاتصالات وشريكته إيرينى رأفت، وتستهدف ضخ استثمارات مباشرة فى شركات ناشئة ومشروعات رواد أعمال، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات الرقمية.



وبحسب شركة بيفورت لحلول المدفوعات الإلكترونية، فإن مصر هى ثانى أكبر دولة عربية احتضانًا لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة بعدد 17 كيانا، فى حين تأتى الإمارات بالمركز الأول بنحوـ 30 شركة، ثم الأردن ولبنان 15 شركة لكل منهما.