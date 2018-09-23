«النيل للطرق» تدرس إنشاء 3 مصانع بنصف مليار جنيه

هيئة الطرق والكبارى

مدحت إسماعيل:



تدرس شركة النيل العامة للطرق والكبارى، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري إقامة 3 مصانع جديدة لإنتاج الفلنكات والكمر الخرسانى ، لتغطية إحتياجات المشروعات المنفذة لصالح هيئة السكة الحديدية بتكلفة استثمارية تصل إلى نصف مليار جنيه.



قال حلمى زيدان، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال»، إن المصنع الأول مقرر إقامته فى منطقة المكس بالإسكندرية بالتعاون مع هيئة السكة الحديد، وإحدى الشركات الروسية الكبرى العاملة فى مجال خطوط النقل السككى لتوفير احتياجات مشروعات الوجه البحرى.



أضاف زيدان أن المصنعين الثانى والثالث، تنفيذهما فى محافظة قنا، كتوسعات لمصنع إنتاج الفلنكات الحالى، لا سيما أن مساحته تبلغ 35 فدانًا، ولم يستغل جزء كبير منها.



أوضح زيدان أن إنتاج المصانع الجديدة مقرر توريده للسكك حديد، لا سيما أن هناك عدد من المشروعات الجديدة، مقرر تنفيذها لصالح وزارة النقل فى الفترة المقبلة بالوجه البحرى.



أوضح أن شراء ماكينات الإنتاج وفقا للطاقة التشغيلية المستهدفة، المرتبطة بتعاقدات التوريد، وأن شركة النيل تستهدف تغطية السوق المحلية من الفلنكات والكمر الخرسانى للمشروعات الجديدة.



فى سياق متصل، كشف زيدان عن أن شركة النيل تعاقدت مؤخرا مع هيئة السكة الحديد، على توريد 300 ألف فلنكة خرسانية، بقيمة 226 مليون جنيه، لمدة عامين للخطوط التى تعكف الهيئة على تجديدها خلال الفترة الحالية ضمن برنامج تطوير مرفق السكة الحديد، ، موضحاً أنه تم توريد 15 ألف فلنكة حالياً من الاتفاق المبرم بين الطرفين.