التنمية الصناعية تطرح 500 ألف متر «شواغر»

■ رجال أعمال: لا تفى بالاحتياجات.. ويجب طرح مساحات أكبر لكبح عمليات السمسرة



أحمد اللاهونى:



تعتزم هيئة التنمية الصناعية طرح 500 ألف متر مربع أراض مرفقة على المستثمرين بنهاية سبتمبر الحالى، تمثل مساحات الشواغر بمدن العاشر من رمضان، والسادات، وبرج العرب.



وقالت مصادر مسئولة بالهيئة إن تلك المساحات جاءت بعد الحصر الذى جرى على المناطق الصناعية بجميع المحافظات، بغرض طرح أراض بعد توقف استمر 4 أشهر تقريبًا، بسبب امتناع «المجتمعات العمرانية» عن تحديد مساحات جديدة للنشاط الصناعى.



وكانت «التنمية الصناعية» قد تقدمت بشكوى إلى الرقابة الإدارية ضد هيئة المجتمعات العمرانية، بسبب عدم توفير وتحديد الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى، فضلا عن التدخل فى عملها وطرح أراض على الصناع، وهى مخالفة صريحة للقانون، حسب الشكوى.



وأضافت المصادر لـ «المال»، أن المساحات التى انتهى حصرها تعتبر شواغر، وهى المسطحات المتبقية من الطروحات السابقة، مشيرة إلى أن الهيئة لجأت إليها لتلبية جزء من طلبات الصناع، حتى وإن كان قليلاً.



ووفقاً للتعديلات الأخيرة على قانون أملاك الدولة رقم 7 لسنة 1991، الصادرة العام الماضى، وقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجديد، فإن إقامة أى منطقة صناعية حق أصيل لها فقط، وهى جهة الولاية الوحيدة المسئولة عن الطرح، ولا يحق لأى جهة غيرها التعامل على أى أراض مخصصة للنشاط الصناعى فى كل المحافظات.



من جهته قلل محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، من أهمية المساحات «الشواغر»، مؤكدًا أنها قليلة جدً ولن تلبى الاحتياجات.



وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن الأهم هو أن تكون الأراضى المطروحة وفقًا لحصر المشاريع الصناعية التى وافقت عليها الهيئة العامة للاستثمار.



وأضاف فى تصريحات لـ «المال»، أن الهيئة تطرح أحياناً مساحات كبيرة لا يستفيد منها الكثير من الصناع بسبب هجوم السماسرة عليها بغرض تسقيعها.



وأوضح بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن الصناع يعانون دائماً من ندرة الأراضى بسبب الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب، وشدد على ضرورة طرح مساحات أكبر لتلبية احتياجات المستثمرين، مشيراً إلى أن المستثمرين يلجأون إلى الشراء من السماسرة.



وتحتاج «التنمية الصناعية» إلى نحو 28.5 مليون متر مربع لاستكمال خطة طرح المسطحات المرفقة حتى عام 2020، والبالغة 60 مليون متر، نفذت منها حتى الآن 31.5 مليون متر.