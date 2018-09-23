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بورصة وشركات
«ازدهار» للاستثمار تعرض شراء سبينيس
الأحد 23 سبتمبر 2018 09:08 ص
سبينس مصر
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سبينس مصر
■ مصادر: جار التنسيق مع لجنة تصفية «أبراج»
■ تقتصر على الوحدات السكنية فقط بموجب تعليمات رئاسية
إيمان القاضى:
قدمت شركة ازدهار للاستثمار المباشر عرض شراء لشركة سبينيس مصر، المملوكة لمجموعة أبراج الإماراتية للاستثمار المباشر، وجار دراسته.
وقالت مصادر مطلعة، لـ«المال»، إنه توجد عدة عروض شراء أخرى لشركة سبينيس، جار المفاضلة بينها، وبالفعل تم بدء عمليات الفحص النافى للجهالة، متوقعة إتمام الصفقة خلال شهر.
وحول إمكانية تعطل تنفيذ الصفقة بسبب الأزمة التى تمر بها مجموعة أبراج للاستثمار المباشر، قالت المصادر إن المستشار المالى للصفقة شركة فاروس المالية القابضة تقوم بالتنسيق مع اللجنة المسئولة عن تصفية الشركة الإماراتية، والتى تسيطر على مجريات الأمور فى المرحلة الراهنة، الأمر الذى يضمن عدم تعطل الاستحواذ بسبب تلك الأزمة.
وكانت شركة أبراج القابضة قد أعلنت منذ عدة أشهر أن محكمة فى جزر كايمان أمرت بتعيين بي.دبليو.سى كمصف مؤقت لأبراج القابضة وديلويت كمصف مؤقت لأبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة.
وتسير حاليًا مجموعة أبراج، عملاق الاستثمار المباشر بالشرق الأوسط بطريق الانهيار الكامل، إذ تستكمل إجراءات التصفية، كما تقدم عدد من المؤسسات بطلبات للاستحواذ عليها من ضمنها أبوظبى المالية، وأكتيس للاستثمار المباشر، يأتى ذلك أثر نشوب أزمة بينها وبين مجموعة من أهم مستثمرى صناديقها الذين قاموا باتهامها بسوء استخدام أموالهم، وتصاعدت الأمور بشكل سريع حتى وصلت إلى صدور قرار من حكومة دبى بمنعها من مزاولة أى أعمال جديدة، كما يواجه مؤسسها عارف نفقى مجموعة من الدعاوى القضائية.
ويبلغ حجم الأصول المدارة لشركة أبراج جروب نحو 8.1 مليار دولار ولديها 5 مراكز رئيسية و20 مكتب تمثيل، تتواجد فى أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وآسيا، وجنوب الصحراء الأفريقية، وتتمثل أبرز استثماراتها بمصر فى مستشفى كليوباترا وشركة سبينيس مصر وجامعة النهضة.
وتصنف سلسة سبينيس-مصر، كواحدة من بين أكبر علامتين تجاريتين مع كارفور تعملان فى السوق المصرية بين أكبر 12 علامة تجارية فى العالم، وفقا لثلاثة معايير، قيمة العلامة، وحصتها السوقية، وإيراداتها، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز تنمية التجارة الداخلية، ويصل عدد فروعها التابعة إلى 12 فرعًا بين هايبر ماركت وسوبر ماركت فى 5 محافظات مختلفة هى القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحر الأحمر والمنيا.
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