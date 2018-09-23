تعديلات الضريبة العقارية لن تشمل الفنادق والمصانع

مصلحة الضرائب 3366

مها أبو ودن وأحمد عاشور:



علمت «المال» من مصادر مطلعة أن التعديلات المرتقبة على قانون الضرائب العقارية لن تشمل الفنادق والمصانع، وستقتصر فقط على الوحدات السكنية للأفراد بموجب توجيهات من رئاسة الجمهورية لتخفيف الأعباء على الجمهور.



وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أعلن فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء منذ أسابيع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجه بحل جميع المشاكل التى نتجت عن تطبيق الضريبة العقارية خلال الفترة الماضية.



وذكر أنه جار دراسة إدخال تعديلات على القانون وعرضها على مجلس النواب، ومن بينها تأجيل التقييم إلى 2021.



قالت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية لـ«المال»، إنه لا نية لإعفاء المصانع والفنادق السياحية من الضريبة العقارية، أو تخفيض قيمتها على القطاعين.



وأعلنت وزارتا المالية والسياحة، منذ أيام، عن التوصل لاتفاق بشأن آلية احتساب الضريبة على الفنادق لمدة السنوات الخمس الأولى من العمل بالقانون، والتى تبدأ من 1/7/2013 حتى 31/12/20.



وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وقتها إن البروتوكول الذى تم توقيعه، يعد إنجازًا كبيرًا للقطاع السياحى، فلأول مرة يتم الوصول لاتفاق يحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية، منذ صدور التشريع الخاص بها عام 2009. وأشارت الوزيرة إلى أنه لأول مرة ستتم محاسبة الفنادق طبقًا للتكلفة الاستثمارية الشاملة، وفقًا عدد النجوم كمعيار لتقييم المنشآت الفندقية تمثلة قيمة استبدالية يتم اتخاذها مقياسًا لتحديد الوعاء الضريبى، بغرض حساب الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية السياحية؛ مراعاة للطبيعة الخاصة بها.