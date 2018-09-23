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واشنطن تشيد “جدار ترامب” مع المكسيك
الأحد 23 سبتمبر 2018 08:57 ص
جزء من الجدار الحدودي مع المكسيك
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جزء من الجدار الحدودي مع المكسيك
متابعات:
تبدأ الولايات المتحدة البدء، السبت، بناء جزء من الجدار الحدودي مع المكسيك الذي تعهد به الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية، لوقف الهجرة غير المشروعة التي يعتبرها خطرا أمنيا.
ويغطي الجزء الجديد أربعة أميال (6 كيلومترات) من حدود الولايات المتحدة مع المكسيك التي يبلغ طولها 2,000 ميل، كما أنه سيحل مكان سياج موجود بين ايل باسو في تكساس وسيوداد خواريز في المكسيك، وفق ما أفادت الجمارك الأمريكية وجهاز حماية الحدود في بيان.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس قوة الحدود في قطاع ايل باسو آرون هال إن "الجدار الجديد سيكون أكثر متانة وأكثر فعالية في ردع الداخلين بطريقة غير شرعية".
وأشار إلى أنه سيتم استبدال السياج الموجود بحاجز حديدي بطول 18 قدما (5,4 امتار)، يسمح لعناصر الدوريات بمشاهدة الجانب الآخر من الحدود.
وسينتهي العمل بالمشروع الذي تبلغ كلفته 22 مليون دولار خلال سبعة أشهر.
وكانت قوة حماية الحدود الأميركية قد أعلنت في أبريل الماضي، عن بدء أعمال البناء في جدار يمتد على طول 20 ميلا ليحل مكان سياج حدودي في منطقة سانتا تيريزا في نيو مكسيكو.
وتوجد سياجات، أو عوائق أخرى على معظم الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. لكن ترامب أمر ببناء "عوائق مادية ملاصقة لا يمكن عبورها" يقول العلماء انها في حال بنائها تهدد نحو 1,000 نوع من الحيوانات في المنطقة.
ووافق الكونجرس حتى الآن على 1,6 مليار دولار من أصل ميزانية تبلغ 25 مليارا طلبها ترامب لبناء الجدار الحدودي.
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