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اقتصاد وأسواق
وزير الخارجية يلتقى نظيره البحرينى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأحد 23 سبتمبر 2018 02:05 ص
شكرى يلتقى نظيره البحرينى
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شكرى يلتقى نظيره البحرينى
وكالات:
التقى سامح شكرى وزير الخارجية، نظيره البحرينى خالد بن أحمد آل خليفة، للتباحث بشأن العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع فى المنطقة، على هامش أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.
وأكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن شكرى أعرب فى بداية اللقاء عن تقديره العميق للجهود والمواقف التى تتخذها مملكة البحرين للحفاظ على الأمن القومى العربى، منوّهًا بعمق ومتانة العلاقات "المصرية – البحرينية"، والتى تستمد رسوخها من قيم التآخى التى تجمع بين الشعبين الشقيقين.
ومن جانبه، أشاد الوزير البحرينى بالعلاقات المتميزة التى تجمع بين البلدين، والزخم الذى شهدته العلاقات الثنائية مؤخراً فى كافة المجالات، بالشكل الذى يعكس خصوصية العلاقة بين البلدين على المستويين الشعبى والرسمى.
وتابع المتحدث الرسمى باسم الخارجية، بأن المناقشات تناولت أعمال اللجنة "المصرية – البحرينية" المشتركة، وسبل متابعة وتنفيذ القرارات المنبثقة عنها بما يلبى طموحات الشعبين الشقيقين، فضلاً عن تطوير العلاقات الثنائية فى شتى المجالات والدفع بها إلى أفاق أرحب.
كما تناول اللقاء تقييم الجانبين ورؤيتهما لما تشهده المنطقة العربية مؤخرا من تطورات متلاحقة وتأثيراتها على استقرار الدول العربية وشعوبها، وأكد سامح شكرى من جانبه موقف مصر الثابت بشأن تعزيز التضامن والعمل العربى المشترك فى مواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة، ورفضها القاطع للتدخلات فى شؤون الدول العربية من خارج النطاق العربى بما يهدد أمنها واستقرارها، مشيرا إلى أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى والمصرى.
وزارة الخارجية
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