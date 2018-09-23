حكيم يكتب التاريخ على مسرح الأوليمبيا

أحمد حمدي:



العام الماضي 23 سبتمبر حكيم يكتب التاريخ ويضع نفسه ضمن الكبار في عالم الغناء على مستوى العالم بغنائه على مسرح ( الأوليمبيا ) أعظم و أعرق مسرح في العالم و يطلق عليه مسرح العظماء، و يعتبر حكيم المصري الثاني الذي يغني عليه بعد 50 عاما من آخر مشاركة مصرية مسجلة باسم كوكب الشرق (أم كلثوم).