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ثقافة وفنون
حكيم يكتب التاريخ على مسرح الأوليمبيا
الأحد 23 سبتمبر 2018 01:50 ص
حكيم يكتب التاريخ على مسرح الأوليمبيا
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حكيم يكتب التاريخ على مسرح الأوليمبيا
أحمد حمدي:
العام الماضي 23 سبتمبر حكيم يكتب التاريخ ويضع نفسه ضمن الكبار في عالم الغناء على مستوى العالم بغنائه على مسرح ( الأوليمبيا ) أعظم و أعرق مسرح في العالم و يطلق عليه مسرح العظماء، و يعتبر حكيم المصري الثاني الذي يغني عليه بعد 50 عاما من آخر مشاركة مصرية مسجلة باسم كوكب الشرق (أم كلثوم).
حكيم حقق حلمه الذي سعى إليه منذ طفولته بالوقوف على هذا المسرح.
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