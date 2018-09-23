مهرجان همسة الدولي للآداب و الفنون يكرم حنان مطاوع في دورته السادسة

أحمد حمدي:

همسة الدولي للآداب و الفنون عن تكريم الفنانة حنان مطاوع وجائزة أفضل ممثلة عن دورها بـمسلسل "الرحلة" ضمن تكريمات المهرجان في دورته السادسة.

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب و الفنون عن تكريم الفنانة حنان مطاوع وجائزة أفضل ممثلة عن دورها بـمسلسل "الرحلة" ضمن تكريمات المهرجان في دورته السادسة.

و ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان و التي تضم لجنة تحكيم المهرجان كلا من الفنان القدير عزت ابو عوف الرئيس الشرفي للمهرجان والمخرج أشرف فايق رئيس لجنة التحكيم وكلا من السينارست عاطف بشاي ، و الإعلامي إمام عمر والإعلامي سمير فقيه ، ومدير المهرجان عمرو فتحي الحصرى ومريم فتحي الحصرى ورئيس المهرجان الإعلامي فتحي الحصرى.