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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
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140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

رياضة

أبوتريكة عن رباعية الأهلي: مبارة كبيرة لنادي القرن وفوز ممتع

أبوتريكة يختلف مع ناصر الخليفي
أبوتريكة يختلف مع ناصر الخليفي
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أبوتريكة يختلف مع ناصر الخليفي

أحمد صبرى:

أثنى محمد أبوتريكة نجم مصر والأهلى السابق على أداء النادى بعد فوزه فى مبارة السبت بعد تأهله للمربع الذهبى لدورى أبطال افريقيا، مؤكدا أنه سيكون دافعا للفوز بالبطولة.

وأضاف فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: ‏مباراة كبيرة لنادي القرن اليوم وفوز ممتع إن شاء الله يكون دافع قوي لإحراز البطولة الأفريقية الغائبة عنا منذ فترة ....افريقيا يا أهلي.

ﻭﺑﻌﺪ ﺇﻃﺎﺣﺔ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺑﻬﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻐﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺭﺑﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اليوم ﺳﻴﻮﺍﺟﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﺮﻳﻖ ﺳﻄﻴﻒ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺭﺍﺗﻴﻦ ﻣﺮﺗﻘﺒﺘﻴﻦ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺟﺮﺩ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻘﺐ

محمد أبو تريكة
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