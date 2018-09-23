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رياضة
أبوتريكة عن رباعية الأهلي: مبارة كبيرة لنادي القرن وفوز ممتع
الأحد 23 سبتمبر 2018 12:41 ص
أبوتريكة يختلف مع ناصر الخليفي
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أبوتريكة يختلف مع ناصر الخليفي
أحمد صبرى:
أثنى محمد أبوتريكة نجم مصر والأهلى السابق على أداء النادى بعد فوزه فى مبارة السبت بعد تأهله للمربع الذهبى لدورى أبطال افريقيا، مؤكدا أنه سيكون دافعا للفوز بالبطولة.
وأضاف فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: مباراة كبيرة لنادي القرن اليوم وفوز ممتع إن شاء الله يكون دافع قوي لإحراز البطولة الأفريقية الغائبة عنا منذ فترة ....افريقيا يا أهلي.
ﻭﺑﻌﺪ ﺇﻃﺎﺣﺔ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺑﻬﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻐﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺭﺑﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اليوم ﺳﻴﻮﺍﺟﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﺮﻳﻖ ﺳﻄﻴﻒ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺭﺍﺗﻴﻦ ﻣﺮﺗﻘﺒﺘﻴﻦ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺟﺮﺩ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻘﺐ
محمد أبو تريكة
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