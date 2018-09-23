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رياضة

اﻷهلي رابع المتأهلين لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

اﻷهلي رابع المتأهلين لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
اﻷهلي رابع المتأهلين لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
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اﻷهلي رابع المتأهلين لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

علي المصري:

بلغ فريق الكرة اﻷول بالنادي اﻷهلي، الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، بتغلبه على حوريا كوناكري الغيني، برباعية نظيفة، وأكمل عقد الفرق المتأهلة، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ستاد السلام، في ختام مباريات ربع نهائي البطولة.

وتأهل أول أغسطس الأنجولي لنصف النهائي، بتفجيرة كبري مفاجآت البطولة، حينما أطاح بمازيمبي الكونغولي.

ووصل الترجي الرياضي التونسي للدور ذاته، بعدما أقصي النجم الساحلي، في ديربي تونسي مثير.

وتغلب وفاق سطيف الجزائري علي الوداد البيضاوي المغربي، ليحرم حامل اللقب من الدفاع عن بطولته التي أحرزها في النسخة الماضية.

وسيتقابل في الدور نصف النهائي، أول أغسطس اﻷنجولي مع الترجي التونسي، فيما سيشهد الدور، ديربي عربي مثير، يجمع اﻷهلي بوفاق سطيف الجزائري، وستلعب مباريات الذهاب يوم 2 أكتوبر، والإياب يوم 23 من نفس الشهر.
النادي الأهلي
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