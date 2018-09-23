الأهلي يُفوز على «حورويا» برباعية ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

علي المصري:



تغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برباعية نظيفة، علي ضيفه حوريا كوناكري الغينى، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين، مساء السبت، على ستاد السلام فى ختام لقاءات إياب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا.





وضرب اﻷهلي موعدا ناريا مع وفاق سطيف الجزائري، الذي أقصي الوداد البيضاوي المغربي "حامل اللقب"، في الدور نصف النهائي، وستلعب مباراة الذهاب يوم 2 أكتوبر بالقاهرة، علي أن يقام الإياب يوم 23 من نفس الشهر في الجزائر.





ونجا أبناء القلعة الحمراء من مفاجأت ربع النهائي، التي حدثت مساء الجمعة، حيث لم تلعب الأرض مع أصحابها، فى الثلاثة لقاءات المتبقية من دور الثمانية، حيث خرج الكبار وحامل اللقب، فودع النجم الساحلي التونسي والوداد البيضاوي المغربي ومازيمبي الكونغولي البطولة، بعد خوضهم لقاء الإياب على أرضهم ووسط جماهيرهم.





افتتح وليد سليمان أهداف اللقاء في الدقيقة 32، ليصبح ‏الأهلي أول فريق في أفريقيا يحرز 500 هدفا في كل بطولات الاتحاد اﻷفريقي، ليدخل سليمان التاريخ

بإحرازه للهدف الـ500 في سجل النادي أفريقيا.





وأضاف إسلام محارب، الهدف الثاني للفريق بالشباك الغينية، في الدقيقة الـ53، وسجل البديل صلاح محسن، أهداف اللقاء، في الدقيقة 69، قبل أن يختتم أحمد فتحي أهداف اللقاء في الدقيقة 90+1 من عمر المباراة.



