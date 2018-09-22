إلياس خوري: قبرص حققت 4.7 مليار يورو من الاستثمار العقاري

أكثر من 40 شركة من عدة دول تشارك بمؤتمر ومعرض الاستثمار المالي والعقاري





خالد الأسمر





قال إلياس خوري، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض الإقامة والجنسية من خلال الاستثمار المالي والعقاري، إن أكثر من 40 شركة من عدة دول تشارك بالمؤتمر الذي يعقد لأول مرة في مصر.



وأكد خوري، لـ"المال"، أن مصر تعد هي المحطة الثانية بعد لبنان لعقد مثل تلك النوعية من المؤتمرات والمعارض، لافتًا إلى أن المحطات التالية ستكون في السعودية والأردن.



وأشار إلى أن المؤتمر فرصة جيدة يتيح للمطورين العقاريين من كل دولة كل ما لديهم من مميزات للمستثمرين ورجال الأعمال في مصر للإقامة ومنح الجنسية من خلال الاستثمار العقاري بتلك الدول وعلى رأسها اليونان وقبرص والكاريبي والولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال.