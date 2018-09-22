EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
إلياس خوري: قبرص حققت 4.7 مليار يورو من الاستثمار العقاري
السبت 22 سبتمبر 2018 10:46 م
إلياس خوري، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض الإقامة والجنسية من خلال الاستثمار المالي والعقاري
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
بداية للتسويق العقاري: مؤتمر الاستثمار المالي بالخارج لن يؤثر على القطاع بمصر
الشركات اليونانية تفتتح معرض ومؤتمر الاستثمار المالي والعقاري
إلياس خوري، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض الإقامة والجنسية من خلال الاستثمار المالي والعقاري
أكثر من 40 شركة من عدة دول تشارك بمؤتمر ومعرض الاستثمار المالي والعقاري
خالد الأسمر
قال إلياس خوري، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض الإقامة والجنسية من خلال الاستثمار المالي والعقاري، إن أكثر من 40 شركة من عدة دول تشارك بالمؤتمر الذي يعقد لأول مرة في مصر.
وأكد خوري، لـ"المال"، أن مصر تعد هي المحطة الثانية بعد لبنان لعقد مثل تلك النوعية من المؤتمرات والمعارض، لافتًا إلى أن المحطات التالية ستكون في السعودية والأردن.
وأشار إلى أن المؤتمر فرصة جيدة يتيح للمطورين العقاريين من كل دولة كل ما لديهم من مميزات للمستثمرين ورجال الأعمال في مصر للإقامة ومنح الجنسية من خلال الاستثمار العقاري بتلك الدول وعلى رأسها اليونان وقبرص والكاريبي والولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال.
وأضاف خوري أن دولة مثل قبرص حققت ما يقرب من 4.7 مليار يورو داخل خزينة الدولة من خلال الاستثمار العقاري، لافتًا إلى أن الاستثمار العقاري هو العجلة الأساسية لنمو أي اقتصاد.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا