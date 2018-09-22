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اقتصاد وأسواق
بالتفصيل.. خبير يفند التعديلات التي طرأت على التعريفة الجمركية
السبت 22 سبتمبر 2018 10:18 م
الدكتور بدوي إبراهيم الخبير الجمركي
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ننشر قرار رئيس الجمهورية بتعديل التعريفة الجمركية
الدكتور بدوي إبراهيم الخبير الجمركي
السيد فؤاد
أثار قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي العديد من تساؤلات الأنشطة المرتبطة بها، خاصة أن التساؤلات دارت حول القرار الذي حمل رقم 419 لسنة 2018، لماذا صدر هذا القرار، وهل يشمل تعديلات كثيرة، وإذا كانت هناك تعديلات فما هي، وهل التعديل بالزيادة أم بالنقص.
ويجيب على تلك التساؤلات الدكتور بدوي إبراهيم الخبير الجمركي، مشيرًا إلى أن القرار صدر في سبتمبر 2018 ليتوافق مع النسخة الدولية 2017، وهذا هو أساس صدور القرار، موضحًا أنه كان يجب أن يصدر منذ يناير 2017.
وأوضح أنه قام بعمل دراسة مقارنة في التعريفة الجديدة بما كان معمولًا به سابقًا قبل إصدار القرار، منوهًا بأن التعديلات محدودة وتميل للتخفيض منها للزيادة.
وتابع إبراهيم أنه حرصًا على تحديد التغييرات بشكل حاسم قام بعمل مقارنة بين الإصدارين؛ السابق والحالي، وذلك بمراجعة قرابة 471 صفحة هي حجم التعريفة الجمركية.
وإلى نص التعديلات والمقارنة بالتعريفة السابقة..
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