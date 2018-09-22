بداية للتسويق العقاري: مؤتمر الاستثمار المالي بالخارج لن يؤثر على القطاع بمصر

خالد الأسمر









أشادت مرفت العجمي، مدير التسويق بشركة بداية للتسويق العقاري، بفكرة عقد مؤتمر ومعرض الاستثمار المالي والعقاري بمشاركة أكثر من دولة مقابل الإقامة ومنح الجنسية لتلك الدول.





وقالت، لـ"المال"، إن فكرة الاستثمار العقاري بالخارج فكرة جيدة للكثير من المستثمرين بمصر، مضيفة أنه من خلال جولتها بالمعرض وجدت أن الأسعار المعروضة من قِبل الشركات مناسبة، وطريقة العرض والتنظيم ممتازة.





وأضافت أنه رغم العروض الممتازة من قِبل الشركات ومحاولة جذب المستثمرين المصريين للاستثمار العقاري بالخارج، فإن ذلك لن يؤثر على السوق العقارية بمصر، لافتة إلى أن مصر مسيطرة في سوق العقارات.



