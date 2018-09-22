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عقـــارات
الشركات اليونانية تفتتح معرض ومؤتمر الاستثمار المالي والعقاري
السبت 22 سبتمبر 2018 09:33 م
الشركات اليونانية تفتتح معرض ومؤتمر الاستثمار المالي والعقاري
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الشركات اليونانية تفتتح معرض ومؤتمر الاستثمار المالي والعقاري
خالد الأسمر
افتتحت 6 شركات يونانية أعمال معرض ومؤتمر الاستثمار المالي والعقاري؛ بهدف منح الإقامة والجنسية باليونان.
وأفاد المشاركون بالمؤتمر أن شركة
Interprise greece
والتي تدعمها وزارة الهجرة والجنسية باليونان، تقوم بترويج برنامج الجولدن فيزا الذي يمنح المتقدمين الحصول على الإقامة الدائمة باليونان بعد شراء عقارات بمجمل 250 ألف يورو، وكذلك الجنسية، بعد خوض الاختبارات بشرط الإلمام باللغة اليونانية قراءة وكتابة بعد مرور 7 سنوات وكذلك مجموع الإقامة الفعلية باليونان 183 يومًا بالعام.
وأضافوا أنه بالنسبة للأطفال تمنح لهم الجنسية بشرط الدراسة بالمدارس اليونانية 6 صفوف دراسية على التوالي ودون خوض أي اختبارات.
وشارك بالمعرض 6 شركات يونانية هي "جولدن هوم، لبتوس استيبتيس جريس، ريماكس نيوديل، جريكودوم، انرغوبيس وفي سكويرد ديفالوبمانت".
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