الشركات اليونانية تفتتح معرض ومؤتمر الاستثمار المالي والعقاري

خالد الأسمر

وأفاد المشاركون بالمؤتمر أن شركة Interprise greece والتي تدعمها وزارة الهجرة والجنسية باليونان، تقوم بترويج برنامج الجولدن فيزا الذي يمنح المتقدمين الحصول على الإقامة الدائمة باليونان بعد شراء عقارات بمجمل 250 ألف يورو، وكذلك الجنسية، بعد خوض الاختبارات بشرط الإلمام باللغة اليونانية قراءة وكتابة بعد مرور 7 سنوات وكذلك مجموع الإقامة الفعلية باليونان 183 يومًا بالعام.