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طاقة
تعرف على آخر موعد لتركيب العدادات الكودية
السبت 22 سبتمبر 2018 09:02 م
عداد الكهرباء الذكي
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عداد الكهرباء الذكي
عمر سالم
حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، 30 سبتمبر الجاري ، آخر موعد لسداد قيمة المقايسات والطلبات التى تقدمت لشركات توزيع الكهرباء لتوصيل وتركيب عدادات مسبوقة الدفع، بعد قرار رئيس الوزراء بوقف تلقى طلبات التقدم لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة في 30 يونيو الماضي.
وقال الدكتور، أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة ، لـ "المـال" إن كافة الطلبات التى لم يتقدم اصحابها بتسديد قيمة المقايسة ستعتبر لاغية بحلول 30 سبتمبر الجاري، حال عدم التسديد.
وأضاف أنه عقب الفترة المقررة لن يتمكن أصحاب العقارات والمباني المخالفة من توصيل التيار إلا عقب إجراءات أخرى.
وأشار إلى أن المبانى غير المخالفة سيقوم أصحابها بتقديم طلبات تركيب عدادات كودية عبر الحي أو الوحدات المحلية
والتقديم على النحو التالي:-
1- يتوجه صاحب العقار لهندسة الكهرباء التابع لها بعد انتهاء إجراءات المعاينة، لمعرفة قيمة المقايسة.
2- يدفع بعد ذلك قيمة المقايسة التى حددتها اللجنة المشكلة من مهندسين وفنيين.
3- إذا كان العقار يتعدى ارتفاعه 2000 متر يطلب منه تسليم غرفة لمحول الكهرباء بمساحة ٤×٤ متر طبقا لتعليمات وزارة الكهرباء، إلى جانب الالتزام بكافة وسائل الأمان فيها تجنبا للخطر.
4- يتقديم بصورة من الممارسة إلى جانب صورة من ملكية الشقة أو العقار، وصورة من البطاقة الشخصية.
5- تختلف قيمة المقايسة على حسب المكان والمساحة، فمثلا في المدن يحسب متر الشقة على 18 جنيها، و9 جنيهات للمتر في القرى، فلو مثلا شقة 100 متر في المدن ستكون قيمة المقايسة 1800 جنيها، أما في القرى 900 جنيها بخلاف ثمن العداد الموحد، والذي يقدر ثمنه بـ 1200 جنيه.
6 – وفيما يخص المبانى المخالفهة فسيقوم صاحب المكان المخالف بعمل مصالحة وهي محضر تركيب تيار ، وسيتم محاسبته بقسط شهري يتم تحديده بالتعاون مع شرطة الكهرباء طبقاً لكل شركة ، على ان يتم تركيب وصلة كهرباء للمشترك بنظام "الممارسة"
وأكد حمزة أن مد الفترة من عدمه يرجع إلى مجلس الوزراء لأنه الجهة المنوط بها تلك القرارات
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