تعطل خط المساعيد يحرم غزة من كهرباء مصر

عمر سالم









كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الكهرباء والطاقة، أنه لا يوجد تصدير للطاقة حاليًّا إلى قطاع غزة نتيجة تعطل خط الكهرباء المساعيد، والذى يغذِّي مناطق فى رفح والشيخ زويد.





وأضافت المصادر، فى تصريحات، لـ"المـال"، أن فرق الأعطال التابعة لوزارة الكهرباء تسعى جاهدة لإصلاح العطل فى الخط من أجل استئناف التصدير مجددًا، لافتًا إلى أن إجمالى خط الربط مع غزة يصل لنحو 30 ميجاوات.





وأشار إلى أن توقف التصدير يصل لنحو أسبوعين نتيجة الأعمال العدائية بشمال سيناء، مما تسبّب فى وجود أعطال ببعض المناطق هناك، لكن تسعى الوزارة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون هناك لإصلاح العطل.





وقالت المصادر إن الوزارة دفعت بوحدات الديزل وبعض محطات التوليد المتنقلة للأماكن المهمة فى رفح والشيخ زويد وتقوم شركة القناة لتوزيع الكهرباء بكل الجهود لإعادة التيار خلال أقرب وقت.





وقالت صفحة على فيسبوك بعنوان أخبار كهرباء الشيخ زويد ورفح، إنه حدث اليوم سقوط أسلاك عدد 3 أبراج كهرباء ضغط عالى جهد 220 كيلوفولت بجوار محطة محولات المساعيد بالتحديد برج رقم 3 و4 و5 مما يؤثر على طول فترة الإصلاح، لكن لن تؤثر على انقطاع الكهرباء عن العريش؛ لأن التغذية حاليًّا من المحطة البخارية.



