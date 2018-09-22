وفاة عادل هيكل أشهر حراس الأهلي

عادل هيكل في سرير مرضه



أحمد صبرى



تصدر هاشتاج "عادل هيكل " مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاته منذ قليل حيث نعاه كبار اللاعبين والفنانين كما تصدر المركز الثانى على موقع التدوينات المصغرة تويتر.



وقال الكابتن احمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق : ‏البقاء لله في وفاة الكابتن عادل هيكل..رحيل رجل اخر من العظماء الذين لن يعوضوا أبدا..الله يرحمه..#رحيل_عادل_هيكل.



ونعاه الاعلامى عمرو اديب : العظماء الثلاثه المايسترو صالح سليم والعالمى عمر الشريف والمرحوم عادل هيكل . البلد ديه جابت ناس عظيمه كتير في كل المجالات أوعى حد يشك لحظه انه جييجى تانى دي بلد العظماء.



وﻋﺎﺩﻝ ﻫﻴﻜﻞ ﺣﺎﺭﺱ ﻣﺮﻣﻰ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻌﻤﺮ ﺍﻟـ 84 ﻋﺎﻣﺎ ﻭﺣﺮﺱ ﻫﻴﻜﻞ ﻣﺮﻣﻰ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 1955 ﻭ .1965ﻭﺍﻧﻀﻢ ﻫﻴﻜﻞ ﻟﻨﺎﺷﺌﻲ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻋﺎﻡ 1947 ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺑﺪﺍﺧﻠﻪ ﻻﻋﺒﺎ ﺣﺘﻰ .1965



