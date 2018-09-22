اﻹسماعيلي يواصل الترنح بسقوطه أمام سموحة



علي المصري



تلقي الفريق اﻷول لكرة القدم بالنادي اﻹسماعيلي، هزيمة جديدة في الدوري المصري الممتاز، من ضيفة سموحة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن لقاءات اﻷسبوع الثامن من المسابقة.



ورغم تقدم الدروايش بهدف مبكر، عن طريق لسعد الجزيري، في الدقيقة 13، الا أنه تلقي هدفا عن طريق النيران الصديقة، من طارق طه في الدقيقة 22.



وأضاف شيلونجو الهدف الثاني لسموحة، في الدقيقة 39، من عمر اللقاء، الذي أقيم علي ستاد اﻹسماعيلية، وسط جماهير الدراويش المتحمسة.



وأختتم السيد فريد أهداف اللقاء، بتسجيل الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 69، لتشتعل المدرجات، وتهتف الجماهير ضد اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الجزائرى خير الدين مضوي، ومجلس إدارة النادي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان.



بتلك النتيجة، تجمد رصيد الإسماعيلي عند 9 نقاط، بعدما تلقي هزيمته الثالثة هذا الموسم، مقابل فوزين وثلاثة تعادلات، وبقي في المركز السابع مؤقتا، لحين نهاية لقاءات الجولة، فيما قفز رصيد سموحة للنقطة 13، صعدوا بالفريق للمركز الثالث، قي جدول الترتيب.