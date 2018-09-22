EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
اﻹسماعيلي يواصل الترنح بسقوطه أمام سموحة
السبت 22 سبتمبر 2018 08:16 م
اﻹسماعيلي يواصل الترنح بسقوطه أمام سموحة
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
الإسماعيلي يصدر بيانا للجماهير ويعلن نهاية علاقة ديسابر بالنادي
رئيس الإسماعيلي ينفي تغريم النادي بسبب جون أنتوي
الإسماعيلي: انضمام بهاء مجدي للمنتخب نجاح للجنة التعاقدات بالنادي
اﻹسماعيلي يواصل الترنح بسقوطه أمام سموحة
علي المصري
تلقي الفريق اﻷول لكرة القدم بالنادي اﻹسماعيلي، هزيمة جديدة في الدوري المصري الممتاز، من ضيفة سموحة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن لقاءات اﻷسبوع الثامن من المسابقة.
ورغم تقدم الدروايش بهدف مبكر، عن طريق لسعد الجزيري، في الدقيقة 13، الا أنه تلقي هدفا عن طريق النيران الصديقة، من طارق طه في الدقيقة 22.
وأضاف شيلونجو الهدف الثاني لسموحة، في الدقيقة 39، من عمر اللقاء، الذي أقيم علي ستاد اﻹسماعيلية، وسط جماهير الدراويش المتحمسة.
وأختتم السيد فريد أهداف اللقاء، بتسجيل الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 69، لتشتعل المدرجات، وتهتف الجماهير ضد اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الجزائرى خير الدين مضوي، ومجلس إدارة النادي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان.
بتلك النتيجة، تجمد رصيد الإسماعيلي عند 9 نقاط، بعدما تلقي هزيمته الثالثة هذا الموسم، مقابل فوزين وثلاثة تعادلات، وبقي في المركز السابع مؤقتا، لحين نهاية لقاءات الجولة، فيما قفز رصيد سموحة للنقطة 13، صعدوا بالفريق للمركز الثالث، قي جدول الترتيب.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا