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اقتصاد وأسواق
ضبط مواد مخدرة على شكل طوابع بجمارك الطرود البريدية
السبت 22 سبتمبر 2018 08:07 م
ضبط مواد مخدرة على شكل طوابع بجمارك الطرود البريدية
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ضبط مواد مخدرة على شكل طوابع بجمارك الطرود البريدية
مها أبو ودن
ضبطت جمارك الطرود البريدية بالقاهرة كمية من المواد المخدرة الممنوع تعاطيها أو تداولها أو استيرادها أو تصديرها طبقًا لقانون مكافحة المخدرات فى ضبطيتين مختلفتين.
وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة من الخارج بجمرك البريد المصرى، اشتبه نائل محمود حسنى، رئيس قسم الحركة، والأستاذ عبد المجيد عثمان مدير إدارة الحركة، فى مشمول بوليصة الشحن واردة من ألمانيا باسم ع . ش القادم من ألمانيا.
وبفتح الطرد تبيّن وجود طابع مقسم إلى عشرة أجزاء بها مادة مخدرة.
وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش أحد الطرود الواردة من تونس باسم "م . ح" اشتبه محمد هاشم فى مشموله.
وبالتفتيش الدقيق تبيَّن وجود كمية من مخدر الحشيش على شكل إصبع مخبأة ضمن محتويات الطرد.
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