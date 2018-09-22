الاتحاد السكندري يعلن هوية مدربه الجديد خلال 48 ساعة

لاعبو الاتحاد السكندري

علي المصري



يكشف محمد مصيلحي رئيس مجلس إدراة نادي الاتحاد السكتدري، خلال ال48 ساعة المقبلة، عن اسم وهوية المدير الفني الجديد، لفريق الكرة اﻷول بالقلعة الخضراء، خلفا لمحمد عمر.



وقبل مجلس إدارة زعيم الثغر، استقالة المدير الفني للفريق، محمد عمر، وجهازه المعاون، عقب الهزائم الأخيرة محليا، كما وافق المجلس علي قبول استقالة محمد إبراهيم، مدير الكرة بالفريق، والجهاز الإداري المساعد له.



ووجه مصيلحي الشكر لعمر وجهازه الفني والاداري، على ما قدموه طوال الفترة الماضية، وتحدبدا قيادة الفريق للتاهل لدور الستة عشر من البطولة العربية، عقب الاطاحة بالترجي التونسي، متمنيا لهم التوفيق في القادم.



وكان الجهاز الفني للاتحاد، قد تقدم باستقالته، مساء أمس الجمعة، عقب الخسارة الأخيرة في الدوري بثلاثية من الداخلية، في اللقاء الذي أقيم ضمن لقاءات اﻷسبوع الثامن من الدوري.