تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يخسر جنيهين

عمر سالم





شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنهاية تعاملات اليوم السبت، على خلفية انخفاض أسعار المعدن الأصفر فى البورصة العالمية.





وسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا 602 جنيه للجرام، بدلًا من 604 جنيهات، أمس.





فيما سجل عيار 18 نحو 517 جنيهًا، وعيار 24 قيمة 688 جنيهًا، بدلًا من 690 جنيهًا، كما سجلت الأوقية 1200 دولار، مقابل 1204 دولارات أمس.



