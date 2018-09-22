أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يخسر جنيهين

الذهب 111
الذهب 111
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عمر سالم

شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنهاية تعاملات اليوم السبت، على خلفية انخفاض أسعار المعدن الأصفر فى البورصة العالمية.

وسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا 602 جنيه للجرام، بدلًا من 604 جنيهات، أمس.

فيما سجل عيار 18 نحو 517 جنيهًا، وعيار 24 قيمة 688 جنيهًا، بدلًا من 690 جنيهًا، كما سجلت الأوقية 1200 دولار، مقابل 1204 دولارات أمس.

وبلغ الجنيه الذهب نحو 4820 جنيهًا، مقابل 4830 جنيهًا أمس.
الذهب أسعار الذهب
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