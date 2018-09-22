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عيار 21
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عيار 18
4840.00
عيار 24
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المكرونة
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الدقيق
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الشاي 40 جم
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المسلى الطبيعي
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المسلى الصناعي
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الفراخ البلدي
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الفراخ البيضاء
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ديك رومي
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بط
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اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يخسر جنيهين
السبت 22 سبتمبر 2018 07:55 م
الذهب 111
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الذهب 111
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنهاية تعاملات اليوم السبت، على خلفية انخفاض أسعار المعدن الأصفر فى البورصة العالمية.
وسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا 602 جنيه للجرام، بدلًا من 604 جنيهات، أمس.
فيما سجل عيار 18 نحو 517 جنيهًا، وعيار 24 قيمة 688 جنيهًا، بدلًا من 690 جنيهًا، كما سجلت الأوقية 1200 دولار، مقابل 1204 دولارات أمس.
وبلغ الجنيه الذهب نحو 4820 جنيهًا، مقابل 4830 جنيهًا أمس.
الذهب
أسعار الذهب
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