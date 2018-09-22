بهدفه في بتروجيت.. أحمد عيد يسجل للموسم 17 ويكسر رقم الخطيب

أحمد عيد عبد الملك



علي المصري



قاد أحمد عيد عبد الملك، صانع ألعاب الجونة، فريقه للفوز علي مضيفه بتروجيت ، بهدفين مقابل هدف، اليوم السبت، على ملعب السويس الجديد، في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.



وسجل ثنائية الجونة، إسلام رشدي، وأحمد عيد عبد الملك (ضربة جزاء)، في الدقيقتين 19 و49، بينما أحرز فريقه هدفه الوحيد، عبر اللاعب الإثيوبي، شيمليس بيكيلي، في الدقيقة 90.



وبهدفه في لقاء اليوم،؛ واصل أحمد عيد عبد الملك تسجيل اﻷهداف في الدوري الممتاز، للموسم السابع عشر على التوالي، ليكسر رقم محمود الخطيب رئيس اﻷهلي الحالي، الذى سجل فى 16 موسم متتالى.



وكان الخطيب قد سجل أهدافًا في 16 موسم متتاليًا بالدوري الممتاز بداية من موسم 1972/1973 حتى موسم 1987/1988، فيما بدا عبدالملك التسجيل في الدوىي منذ موسم 2002_2003.

