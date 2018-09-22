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رياضة
كلوب يسير على خطى المدربين العظماء في البريميرلييج
السبت 22 سبتمبر 2018 07:32 م
كلوب يسير على خطى المدربين العظماء في البريميرلييج
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كلوب يسير على خطى المدربين العظماء في البريميرلييج
قاد ليفربول للفوز 7 لقاءات متتالية في انطلاقة الموسم للمرة اﻷولى في تاريخه
علي المصري
سطّر اﻷلماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تاريخًا جديدًا في سجلات النادي، بعد انتصاره 3- 0 على نظيره ساوثهامبتون، اليوم السبت، في سادس جولات الدوري الإنجليزي.
وحقق ليفربول 7 انتصارات متتالية في انطلاقة لأول مرة في تاريخه، ليتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بستة انتصارات متتالية.
كما فاز الريدز على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي 3- 2، الثلاثاء الماضي، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
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