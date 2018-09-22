كلوب يسير على خطى المدربين العظماء في البريميرلييج

قاد ليفربول للفوز 7 لقاءات متتالية في انطلاقة الموسم للمرة اﻷولى في تاريخه

علي المصري

سطّر اﻷلماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تاريخًا جديدًا في سجلات النادي، بعد انتصاره 3- 0 على نظيره ساوثهامبتون، اليوم السبت، في سادس جولات الدوري الإنجليزي.