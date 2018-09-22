صلاح يتصدر تويتر بـ3 هاشتاج بعد عودته للتهديف

أحمد صبرى

تصدرت 3 هاشتاجات عن نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح على الترند المحلي لموقع التدوينات المصغرة "تويتر" بعد عودته للتهديف، اليوم، ضمن الدورى الإنجليزى بعد إحرازه هدفه الثالث فى مبارة ساوثهامبتون بالجولة السادسة.