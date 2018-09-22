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رياضة
صلاح يتصدر تويتر بـ3 هاشتاج بعد عودته للتهديف
السبت 22 سبتمبر 2018 07:25 م
محمد صلاح
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محمد صلاح
أحمد صبرى
تصدرت 3 هاشتاجات عن نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح على الترند المحلي لموقع التدوينات المصغرة "تويتر" بعد عودته للتهديف، اليوم، ضمن الدورى الإنجليزى بعد إحرازه هدفه الثالث فى مبارة ساوثهامبتون بالجولة السادسة.
وتصدّر هاشتاج "أبو صلاح" المركز الثانى، فى حين تصدَّر "محمد صلاح" المركز الرابع، كما جاء هاشتاج "جاب جول" المركز الرابع.
وصام "صلاح" عن التهديف في 3 مباريات متتالية بمواجهات ليستر سيتي وتوتنهام بالدوري الإنجليزي، وباريس الفرنسي بدوري أبطال أوروبا.
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