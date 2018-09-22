3 أسباب أدت لفشل منظومة الزراعة التعاقدية للذرة

الصاوي أحمد









طالب عدد من الخبراء والتجار وزارة الزراعة بالتدخل لحل الأزمة المتصاعدة حاليا بين اتحاد منتجي الدواجن والجمعيات الزراعية على خلفية رفض الأول تفعيل بروتكول الزراعة التعاقدية للذرة نتيجة وجود سعر أرخص من المنصوص عليه في العقد في السوق. وتم تحديد 3 أسباب لعدم تفعيل الزراعة التعاقدية للمحصول رغم الاتفاق المبرم وهي عدم إدخال مصانع العلف كطرف في المنظومة وتراجع السعر في السوق بنحو 400 جنيه مقارنة بالسعر المحدد سلفا وفشل وزارة الزراعة في إنجاح البروتوكول.





كانت البداية بتوقيع برتوكول بين الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجى الحبوب، والاتحاد العام لمنتجى الدواجن، بتسويق محصول الذرة من الفلاحين، على أن تكون وزارة الزراعة الضامن الرئيسى والوسيط لهذه التعاقدات، تطبيقا للزراعات التعاقدية، ما يعود على الفلاحين بالربح وزيادة الإنتاجية والحرص على إيجاد بيئة مناسبة.





وطالب الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، بأن تقوم وزارة الزراعة بتسويق كميات الذرة المتعاقد عليها بأي وسيلة مقترحا أن تجبر شركات الدواجن المتعاقدة على شراء الكميات بنفس الثمن المتعاقد عليه في العقد، حتى لو تطلب الأمر إجبارها على ذلك أو نقل هذه الكميات لمصانع العلف المحلية .





وأبدى "السيد" اعتراضه على البروتوكول"؛ لأنه وضع اتحاد منتجي الدواجن كمسوق للذرة وكان من المفترض إدخال مصانع الأعلاف في المنظومة ،علي أن يتم وضع نسبة معينة لكل مصنع علف لاستخدامها من المحصول ويتم نقل العلف في شكله النهائي لشركات الدواجن وكذلك سبب ثان هو وجود فجوة بين السعر الحر والمستورد وبين سعر البروتوكول حيث يبدأ الأول من 3000 جنيه إلى 3400 جنيه حسب الجودة، مقابل 3800 جنيه للطن في منظومة وزارة الزراعة، والسبب الأخير هو فشل وزارة الزراعة في دراسة الأمر بشكل جيد أو تنفيذ البروتوكول كما تم الاتفاق عليه.





وكانت وزارة الزراعة ممثلة فى الجمعيات الزراعية قد بدأت عمل لجان لمتابعة توريد واستلام محصول الذرة الشامية تنفيذا للبرتوكول،والمقدر بمرحلة أولية 100 ألف طن وإعلان سعر الطن بـ3800 جنيه، خاصة فى ظل توجه الحكومة للحد من استيراد ما يقرب من 9 ملايين طن سنويًا، وتشجيع الفلاحين على التوسع فى الزراعات لتوفير الأعلاف،وتقليل معدلات استنزاف العملات الأجنبية فى الاستيراد، وصدر قرار الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، الذى حمل رقم 1157 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة أعمال التسويق لمحصول الذرة لصالح الاتحاد العام لمنتجى الدواجن خلال الفترة من الأول من سبتمبر وحتى 15 أكتوبر المقبل.





وأكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن وزارة الزراعة فشِلت فى تسويق محصول الذره للفلاحين هذا العام لانها هى الضامن الرئيسى لتطبيق الزراعات التعاقدية، رغم صدور قرار وزارى يحمل رقم 1157 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة أعمال التسويق لمحصول الذرة بإجمالى 100 ألف طن لصالح الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، للحد من استيراد الذرة من الخارج، مشددًا على أن وزارة الزراعة تدير الملف بعشوائية مع عدم تفعيل قانون الزراعة التعاقدية.





ودعا "الوزارة" لسرعة حل أزمة المحصول الذي بلغ 5.3 مليون طن الموسم الحالي من خلال تنفيذ البروتوكول الموقع بين الأطراف.





وأكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن أزمة تسويق محصول العلف الذرة بين الجمعيات الزراعية، واتحاد منتجى الدواجن، كانت بسبب رفض الأخير استلام المحصول والإخلال بالبروتوكول الموقع بينهم بمقر وزارة الزراعة تطبيقًا للزراعات التعاقدية بشراء الكمية المتفق عليها وهى 100 ألف طن المرحلة الأولى.





واتهمت، في وقت سابق اليوم، "الجمعيات الزراعية" منتجى الدواجن بإجهاض خطط الدولة فى تسويق المنتج المحلى واللجوء للاستيراد، مؤكدة أنها ستلجأ للقضاء بسب الامتناع عن تسلم المحصول بعد جمعه من المزراعين، مما يعرض المحصول المخزن للتلف.





وقال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، لـ"االمال"، إن اتحاد منتجي الدواجن رفض تنفيذ البروتوكول، رغم وجود اتفاق مسبق مع منتجى الدواجن من خلال شراء الذرة الصفراء بناء على توقيع البروتوكول.





ولفت إلى أنه بعد جمع المحصول من الفلاحين،وعقد عدة اجتماعات معهم بمقر وزارة الزراعة، امتنع عن التسلم، مما يهدد محصول الذرة بالتلف بعد جمعه، مؤكدًا أن الاتحاد العام لمنتجى الدواجن يشجع الاستيراد الأجنبى بدلا من المحلى، ويجهض خطة الدولة فى زيادة المساحات المزروعة من العلف الأصفر والحد من الاستيراد، رغم أنه توجد إنتاجية 5.2 مليون طن ذرة محلى من مساحات مزروعة 3.3 مليون فدان ذرة بعد تقلص مساحات الأرز وزيادة مساحة المزروعة.





فيما قال الدكتور نبيل درويش رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، فى تصريحات لـ"المال"، إن اتحاد الدواجن ليست جهة تسويق ولكن توجد به شركات قائمة بذاتها ولها قراراتها الخاصة بها.





وقال أن السعر الحالي للذرة أقل من السوق لنظرًا لوفرة المنتج بالسوق، سواء كان محليا أيضا أو مستوردًا بقيمة 400 جنيه مقابل سعر الذرة الذي تم وضعه في البروتوكول، حيث تم تقديم عروض من التجار بسعر أقل يصل إلى 3400 جنيه، بدلا من 3800 جنيه بالإضافة إلى عدم وجود سلعة مخزنة لدى الجمعيات .





وفى السياق نفسه أوضح ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، في تصريحات صحفية له، اليوم، أن اتحاد منتجى الدواجن امتنع عن استلام محصول الذرة، واخل بالاتفاق المبرم بين جمعية الحبوب، بعد جمع المحصول من قبل الجمعيات الزراعية من المزارعين بسعر 3500 جنيه للطن، بخلاف النقل والتجفيف والتخزين، على أن يصل المحصول جاهزًا إلى اتحاد المنتجين بـ3800 جنيه وفقًا للبروتوكول الموقع ولكن الاتحاد المنتجين رفض التسلم.