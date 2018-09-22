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سيـــاســة
وزيرا دفاع مصر والهند يبحثان تعزيز التعاون العسكري
السبت 22 سبتمبر 2018 07:09 م
الفريــق أول محمــد زكى القــــائد العام للقوات المسلـحــة وزيــر الدفــــــــاع والإنتاج الحربي وال
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الفريــق أول محمــد زكى القــــائد العام للقوات المسلـحــة وزيــر الدفــــــــاع والإنتاج الحربي وال
بدور إبراهيم
استقبل الفريــق أول محمــد زكى القــــائد العام للقوات المسلـحــة وزيــر الدفــــــــاع والإنتاج الحربي السيدة نيرمالا سيتارمان وزير دفاع الهند والوفد المرافق لها والتي تزور مصر حالياً في زيارة رسمية
حيث أجريت لها مراسم إستقبال رسمية وتم إستعراض حرس الشرف بمقر وزارة الدفاع وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.
وعقد الجانبان مباحثات تناولت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة ، وسبل دعم آفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا الجانبين فى العديد من المجالات على نحو يلبى المصالح المشتركة
لكل من مصر والهند .
وأعرب القائد العام عن اعتزازه بزيارة وزيرة دفاع الهند لمصر مشيدا بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين فى المجالات العسكرية والأمنية ، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتكامل المشترك وخلق آفاق تعاون جديدة.
من جانبها أعربت وزيرة دفاع الهند عن تقديرها الكامل لمصر حكومة وشعباً مشيدة بدور مصر الفاعل في ترسيخ دعائم الأمن بمنطقة الشرق الأوسط ، مؤكدة حرص بلادها على تقوية العلاقات مع مصر وخاصة فى المجال العسكرى.
حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفير الهندى بالقاهرة .
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