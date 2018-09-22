EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
مدير غوص بريطاني: أشعر بالأمان في شرم الشيخ أكثر من لندن
السبت 22 سبتمبر 2018 07:03 م
مدينة شرم الشيخ
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
مجدي أحمد : مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل مهرجان شرم الشيخ للسينما الأوروبية
رفاعي.. ساحر الثعابين في شرم الشيخ يأمل في ازدهار نشاطه
مدينة شرم الشيخ
المال – خاص
سلط موقع ميدل إيست أي، الأضواء على الانتعاشة النسبية للسياحة في شواطئ البحر الأحمر المصرية
وتحت عنوان " عودة بطيئة لفنادق البحر الأحمر .. السائحون سيعودن مرة أخرى" ، أكد الموقع أنه على الرغم من الانتعاشة النسبية للسياحة في شرم الشيخ، إلا أن الأعداد لا تزال بعيدة عن مثيلاتها عام 2010 ، وهو العام الذي تعتبره مصر عام الذورة بالنسبة لأعداد الوفود السياحية، التي بلغت حينها نحو 14 مليون سائح.
ونقل الموقع عن بيت بروس، وهو مدرب غطس بريطاني، يعيش في شرم الشيخ من 11 عاما، قوله أنه يشعر بالامان في شرم الشيخ أكثر من لندن، وأضاف : أنظر حولك .. إنه آمن تماما هنا".
ولفت تقرير الموقع إلى الأضرار التي لحقت بالسياحة في مصر بعد سقوط طائرة روسية فوق سيناء في أكتوبر 2015.
وقال أحمد عمرو، مدير فندق اوناس، أن صيف العام الجاري كان أفضل بكثير على مستوى أعداد السياح في شرم الشيخ، عن صيف العام الماضي.
على الرغم من ذلك نقل الموقع مؤشرات ن منظمة الأمم المتحدة العالمية للسياحة، تشير إلى أن مصر حققت زيادة بنسبة 55% في عدد السيؤاحة عام 2017، مقارنة بعام 2016، وكذلك نقلت على وكالة رويترز خبر يفيد بارتفاع عائدات مصر من السياحة بواقع 77% خلال النصف الأول من العام الحالي.
وذكر الموقع أن شرم الشيخ وان كانت تظهر تعافيا نسبيا في عدد السياح فيها، إلا أن مدن أخرى مطلة على البحر الاحمر في مصر مثل مدينة دهب، التي تشتهر بمناطق الغوص الساحرة ، لا تزال تعاني من ضعف السياحة بشكل كبير.
ونقل الموقع شهادات من أصحاب مطاعم، ومرشدين سياحيين، في شرم الشيخ، أشاروا إلىأان السياحة الداخلية، عبر المصريين الوافدين من مناطق أخرى في مصر إلى شرم الشيخ، لا تكفي لاستعادة النشاط السياحة بالمدينة
وأشاروا إلى أن المصريين أقل إنفاقا من السياح الأجانب.
غير أن الموقع نقل شهادات اخرى من أصحاب مطاعم في مدينة دهب، أكدوا أن المدينة وإن كانت تعيش موسما سياحيا ليس عظيما، إلا أن أمامها فرص كبير للنشاط مستقبلا.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا