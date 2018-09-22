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اتصالات وتكنولوجيا
تعرف على هواتف سامسونج المرتقب طرحها حتى يناير 2019
السبت 22 سبتمبر 2018 06:44 م
سامسونج جالاكسي j3
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محمود جمال
تنشر بوابة المال، اليوم، قائمة بأسماء هواتف سامسونج الكورية المنتظر طرحها فى الأسواق العالمية حتى يناير 2019.
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