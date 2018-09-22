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رياضة
آل الشيخ: يارب الأهلى يفوز بهدفين على الأقل
السبت 22 سبتمبر 2018 06:38 م
تركي آل الشيخ
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تركي آل الشيخ
أحمد صبرى
قال تركى آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، السبت إنه يتمنى الفوز للنادى الأهلى فى مباراته اليوم ببطولة دورى إبطال إفريقيا متمنيا أن يفوز بهدفين على الاقل .
وأضاف فى منشور له على موقع فيس بوك "كل الأمنيات لفريق الأهلي في بطولة افريقيا ويارب 2 أقل شئ".
وﻳﺴﺘﻀﻴﻒ الأهلى ﻧﻈﻴﺮﻩ ﻛﻮﻧﺎﻛﺮﻱ ﺍﻟﻐﻴﻨﻲ، ﻓﻲ ﺇﻳﺎﺏ ﺩﻭﺭ ﺭﺑﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺩﻭﺭﻱ ﺃﺑﻄﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ مساء اليوم ﻭﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﻓﻘﻂ ﻹﻛﻤﺎﻝ ﺃﺿﻼﻉ ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻫﻞ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﺍﻟﺘﺮﺟﻲ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻭﻭﻓﺎﻕ ﺳﻄﻴﻒ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺃﻭﻝ ﺃﻏﺴﻄﺲ ﺍﻷﻧﺠﻮﻟﻲ .
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