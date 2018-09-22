EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
سيجورات: الحكومة تدرس إطلاق خط سكة حديد من السويس للمدينة المنورة
السبت 22 سبتمبر 2018 07:20 م
شركة سيجوارات أو الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
تقسيم سيجوارت لكيانين إحداهما لإنتاج فلنكات للسكك الحديدية
سيجوارت تسعى إلى توريد 260 ألف فلنكة للقطار الكهربائى
عمومية سيجوارت تغلق العام المالي بخسائر 103 مليون جنيه
سيجوارت تطرح 150 ألف متر لإقامة مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص
القابضة توافق على خطة سيجوارت لتحديث خطوط الإنتاج
شركة سيجوارات أو الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية
عصام عميرة
كشف فاروق هنداوي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة المواسير "سيجورات" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن تلقي معلومات من وزارة النقل تفيد بدراسة تدشين خط سكك حديدية يبدأ من السويس مرورا بشرم الشيخ إلى المدينة المنورة بطول 1245 كيلو .
وتعمل "سيجورات" في إنتاج الفلنكات الخرسانية اللازمة لتجهيزات خطوط مترو الأنفاق والسكك الحديدية وتستحوذ مع شركة النيل علي كامل انتاج السوق من الفلنكات .
وتتواصل " سيجورات " مع التحالفات المتنافسة علي مشروع قطار العلمين - السادس من أكتوبر - العلمين ، لتولي توريد الفلنكات ، بخلاف أنها تجرى مباحثات مع وزارة النقل توفير احتياجات المشاريع التابعة لها.
وتكشف" المال " عن تفاصيل تلك المشاريع في صدر ملحق نقل وملاحة التابع للجريدة ، ضمن سلسلة أخبار وحوارات حصرية مع كبري شركات الملاحة .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا