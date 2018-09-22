سيجورات: الحكومة تدرس إطلاق خط سكة حديد من السويس للمدينة المنورة

عصام عميرة

كشف فاروق هنداوي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة المواسير "سيجورات" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن تلقي معلومات من وزارة النقل تفيد بدراسة تدشين خط سكك حديدية يبدأ من السويس مرورا بشرم الشيخ إلى المدينة المنورة بطول 1245 كيلو .



وتعمل "سيجورات" في إنتاج الفلنكات الخرسانية اللازمة لتجهيزات خطوط مترو الأنفاق والسكك الحديدية وتستحوذ مع شركة النيل علي كامل انتاج السوق من الفلنكات .



وتتواصل " سيجورات " مع التحالفات المتنافسة علي مشروع قطار العلمين - السادس من أكتوبر - العلمين ، لتولي توريد الفلنكات ، بخلاف أنها تجرى مباحثات مع وزارة النقل توفير احتياجات المشاريع التابعة لها.وتكشف" المال " عن تفاصيل تلك المشاريع في صدر ملحق نقل وملاحة التابع للجريدة ، ضمن سلسلة أخبار وحوارات حصرية مع كبري شركات الملاحة .



