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رياضة
ميدو يشارك في مباراة أساطير البريميرليغ وإفريقيا لهذا السبب
السبت 22 سبتمبر 2018 06:25 م
ميدو
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ميدو
أحمد صبرى
قال أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق والمحلل الرياضي إنه سيشارك ضمن فريق أساطير أفريقيا للعب فى مباراة خيرية مع أساطير البريميرليج وإفريقيا فى 30 سبتمبر لصالح الأطفال الذين يحتاجون عمليات قلب مفتوح .
وأضاف فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: أتشرف بمشاركتي في مباراة أساطير البريميرليغ وأساطير غفريقيا في لندن يوم 30 سبتمبر..مباراة خيرية لصالح الأطفال الذين يحتاجون إلى عمليات في القلب في إفريقيا مباراة تذهب عوائدها إلى جمعية كانو الخيرية".
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