صلاح يكسر صيامه وليفربول يتغلب على ساوثهامبتون بثلاثية

على المصرى





واصل فريق ليفربول نتائجه الرائعة منذ انطلاقة الموسم، وحقق فوزه السادس على التوالي محليًّا، بتغلبه على ضيفه ساوثهامبتون، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم.





افتتح ويسلى هوديت أهداف اللقاء، بالخطأ فى مرماه، فى الدقيقة 10، قبل أن يضيف جويل ماتيب الهدف الثانى للريدز فى الدقيقة 21، وشهدت الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع عن الشوط الأول، تسجيل محمد صلاح الهدف الثالث، مستغلًّا ارتداد الكرة من العارضة بعد تسديدة من ركلة حرة نفذها السويسري شيردان شاكيري.





وظهر صلاح سعيدًا بعد هذا الهدف، حيث ظهرت الابتسامة على وجهه، وتفاعلت الجماهير بشكل واضح مع الهدف، بعدما غاب الدولى المصرى عن التسجيل في آخر ثلاث مباريات مع الريدز، وهى أطول سلسلة غياب له عن زيارة الشباك منذ انضمامه لصفوف الريدز، وأسهم صلاح بشكل مباشر فى 41 هدفًا بـ31 مباراة في جميع المسابقات مع ليفربول على ملعب الأنفيلد "30 هدفًا و 11 أسيست".





وفي الدقيقة اﻷخيرة من الوقت اﻷصلي للقاء، سجل صلاح هدفًا من متابعة لتسديدة جيمس ميلنر، قبل أن يلغيه بول تيرني حكَم اللقاء، بإشارة من مساعدة، لتنتهي المباراة بفوز ليفربول على ساوثهامبتون، بثلاثية نظيفة.



