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فيديوهات المال
فيديو| «إيسترن كومبانى»: لا نحكتر إنتاج الدخان.. والمستثمر يفضل التصنيع لدينا
السبت 22 سبتمبر 2018 07:27 م
محمد عثمان هارون
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محمد عثمان هارون
أحمد اللاهونى :
رفض محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة الشرقية للدخان والعضو المنتدب، الوصف الذى تطلقه بعض وسائل الإعلام الغربية على الشركة بأنها محتكرة صناعة الدخان فى مصر، مؤكدًا أن "إيسترن" ليست محتكرة.
وقال هارون لـ "المال"، إن أى شركة أجنبية تدخل السوق المصرية تفضل التصنيع لدى الشرقية للدخان لتوفير كافة مستلزمات العملية التصنيعية من أراضى مرخصة وعمالة وماكينات، خاصة وأنه ليس على دراية كاملة باحتياجات المستهلك.
وأوضح أن المستثمر يفضل دفع مقابل تصنيع للشركة ويعتبره أوفر بدلا من أعباء التكاليف الاستثمارية الخاصة بالأراضى الصناعية وإنشاءاتها.
وتصنع "إيسترين كومباني" جميع العلامات التجارية للشركات الأجنبية المختلفة العاملة بالسوق المحلية والتى تضم "فيليب موريس، وجابان توباكو انترناشيونال، وبريتيش أمريكان توباكو، والمنصور الدولية للتوزيع وكيل امبيريال توباكو العالمية".
وسجل رأس المال المصدر والمدفوع للشرقية للدخان نحو 2.25 مليار جنيه بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم.
وبلغ صافى ربح الشركة خلال العام المالى الماضى 2018/2017 نحو 4.24 مليار جنيه، مقابل صافى ربح قدره 2.978 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة زيادة %42.38، تعادل 1.3 مليار جنيه، تمثلت فى زيادة مجمل الربح بحوالى مليار جنيه، وزيادة الفوائد الدائنة بحوالى 0.3 مليار جنيه.
وسجل إجمالى المبيعات خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى 13.4 مليار جنيه، مقابل 10.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بنسبة زيادة %27.23.
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