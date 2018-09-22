حكم رفض الصلح مع مبارك ونجليه يبدد آمال العودة للسياسة

علاء وجمال مبارك

سلوى عثمان



رفضت محكمة النقض ، اليوم السبت ، الطعن المقدم من قبل الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في القضية المعروفة إعلاميا باسم " القصور الرئاسية " ، وقضت بعدم قبول الطلب للتصالح ، ووقف تنفيذ الحكم الصادر ضدهم في القضية ، وبالتالي سيخضع مبارك ونجليه لأحكام البند 6 من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014 .



وبموجب هذا البند، يحرم كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية من مباشرة الحقوق السياسية سواء بالتصويت والانتخاب، لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ إنتهاء فترة السجن المقررة وسداد الغرامة .



وبحسب القرار بقانون 92 لسنة 2015 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن الحرمان لا يسري " إذا أوقف تنفيذ العقوبة، أو رد إلى الشخص اعتباره"



و من جانبه، أكد طارق العوضي ، المحامي بالنقض ، أن مباشرة الحقوق السياسية تحق لهم بعد رد الإعتبار لمن يصدر ضده حكم قضائي بموجب طلب يتم التقدم به ، و ذلك بعد مرور 6 سنوات من إنتهاء فترة العقوبة .



و بالنسبة لفرص الترشح للرئاسة أوضح العوضي أنه لا يحق لهم ذلك، حتي لو تم رد الاعتبار لهم ؛ فالبند الثالث من المادة الاولى من القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن الانتخابات الرئاسية ، البند الخامس منه ينص على " ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره "



ومن النتائج الأخري التي ستطول آل مبارك بعد رفض محكمة النقض التصالح أنه لم يعد من حق مبارك التحلي بأي رتبة أو وسام حصل عليه في وقت سابق، خلال فترة عمله بالقوات المسلحة أو توليه منصبي نائب رئيس الجمهورية ثم رئيس الجمهورية ، وبعد قضائهم أربعة سنوات تقريبا فى الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا مختلفة ، فيكونوا قد قضوا عقوبتهم على هذه القضية بالفعل ، فأفرج عن علاء وجمال فى 2015 ، ومبارك تم الإفراج عنه العام الماضي .



كانت محكمة جنايات القاهرة حكمت في مايو 2015 بسجنهم 3 سنوات لكل منهم ، وتضمن الحكم تغريمهم 125 مليون جنيه (15.96 مليون دولار)، وإلزامهم معا أيضا برد أكثر من 21 مليون جنيه إلى الخزانة العامة للدولة ، وكانت هذه القضية تتمثل في تحويل أموال كانت مخصصة لصيانة القصور الرئاسية خلال حكم مبارك إلى منازل ومكاتب خاصة مملوكة للرئيس الأسبق وابنيه ، وفي يناير 2016 أيدت محكمة النقض حكم الجنايات بالسجن والتغريم .



