وول ستريت جورنال: عدوى أزمات الأسواق الناشئة قد تنتقل إلى مصر

الأسواق الناشئة

المال – خاص



تساءلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن إمكانية أن تلقي الأزمة الاقتصادية في تركيا، بظلالها على مصر، ومدى قدرة أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط، على مقاومة تراجع الثقة في الأسواق الناشئة حول العالم.



وألقت الصحيفة الأمريكية، أمس الضوء على التراجعات العنيفة التي شهدها سوق المال في مصر خلال الأيام الأخيرة.



وأشارت إلى أن هذا التراجع يأتي وسط مخاوف من ما أسمته بعدوى تركيا ،بعد أن شهدت الأخيرة تراجع بلغت 40% من قيمة عملتها مقابل الدولار.



ونقلت الصحيفة تصريح لنائب وزير المالية، أحمد كوجوك، الذي قال مؤخرا ان مصر قد تواجه مشكلة كبيرة إذا لم تتمكن من الاستفادة من سوق الديون الدولية، لكن لفت أيضا إلى ان تأثير الأزمة التركية كان ضعيفا على مصر، بسبب تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016.



وكانت تركيا، قد خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي، الخميس الماضي، بعدما أقدم البنك المركزي لديها على رفع أسعار الفائدة إلى حوالي 24% ، في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار.



ولفتت الصحيفة إلى الأزمات التي تتعرض لها الأسواق الناشئة في كل من الأرجنتين وتركيا، وجنوب أفريقيا وأندونيسيا.



وقال جيسون تواي، وهو اقتصادي بارز في الاسواق الناشئة لدى شركة كابيتال إيكونوميكس، وهي شركة أبحاث في لندن : أعتقد أن عدوى الأسواق الناشئة ستنتقل لعدة بلدان بالتأكيد.



وأضاف انجوس بلير، وهو مستثمر في القاهرة، لدى شركة فاروس: أعتقد أن السوق المصري ربما كان يبحث عن عذر في إشارة إلى أن البعض كان يتصور أن كثير من الأسهم مقيمة بشكل أكبر مما هي عليه.



وقالت الصحيفة الأمريكية إن بعض المحللين لديهم مخاوف، من أن تكون مصر، ولا سيما البنك المركزي، قد تراجع عن تعهده بعدم التدخل في سوق العملات، بسبب الاستقرار الذي طال سعر الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة الماضية، رغم تراجع عملات معظم الأسواق الناشئة، أمام العملة الامريكية.