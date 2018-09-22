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استثمار
جهاز تنمية المشروعات : تمويل الشباب حتى 10 ملايين جنيه للمشروع الواحد
السبت 22 سبتمبر 2018 05:31 م
جهاز تنمية المشروعات : تمويل الشباب حتى 10 ملايين جنيه للمشروع الواحد
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جهاز تنمية المشروعات : تمويل الشباب حتى 10 ملايين جنيه للمشروع الواحد
ياسمين فواز
أعلنت الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الشروط الميسرة لتمويل المشروعات للشباب بفائدة لا تتعدى 5% للمشروعات الصناعية بمبالغ تصل إلى 10 ملايين جنيه للمشروع الواحد.
وقالت رئيس الجهاز، في افتتاح الدورة التدريبية لنحو مئة شاب من أبناء قنا، والتي أقيمت في نجع المعني تحت إشراف وبحضور النائب مصطفى بكري، ومشاركة النواب سحر صدقي ومحمود الضبع وعبد السلام الشيخ، إن الجهاز قرر عقد دورات تدريبية للشباب لتنفيذ المشروعات في جميع المحافظات.
وشهدت الدورة مشاركة محمود محرز، مدير الفروع، ومحمود العماري، مدير الجهاز، في قنا، كما التقى محافظ قنا عبد الحميد الهجان بالوفد، بحضور عدد من النواب وبحث معهم خطة الجهاز في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقنا.
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